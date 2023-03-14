收2萬4「這裡黑」被打槍！她遭男客搶2萬1怒告　馬伕也有事

▲楊姓男客因為「牙齒黑」打槍陳姓應召女，還硬搶回2萬1的費用，陳女憤而報警，自爆從事性交易行業，連帶接送她的馬伕也被抓判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

一名23歲楊姓男子透過LINE與應召集團聯繫，指定要火辣貌美的高檔小姐進行性交易，但付了2萬4千元後卻認為前來的小姐不僅外型不滿意，一開口更發現牙齒黑黑的，頓時大滅火，要求退還2萬1千元取消交易，小姐不從、楊男就硬是拿取對方包包奪回錢財，遭法院依強制罪處拘役20日，緩刑2年；警方偵辦此案同時，也追查載送小姐去性交易的一名楊姓馬伕，法院審後依妨害風化罪將他判刑2月，可易科罰金。

這場性交易的男客是23歲楊姓男子，他在2022年4月26日晚間，透過應召站約到陳女性交易，楊男依約到台北市大安區羅斯福路上的客萊思樂行旅，一見面就先給了陳女現金2萬4千元，之後陳女去洗澡，楊男在房間內越想越不對勁，覺得陳女外型和原本期待有落差，一開口更露出黑黑的牙齒，讓他不禁慾望全失。

大約半小時後，楊男等陳女洗完澡，開口要求取消性交易，且認為自己只需要付3000元，陳女拒絕還錢，因此發生爭執拉扯，楊男強行以蠻力拉扯並搶下陳女皮包後，從裡面抽走2萬1千元離開房間。

陳女不甘被打槍，到手的錢還被搶走，直接跑到警局報案稱自己遭強盜，還脫口說出自己從事援交工作，平常都是搭乘另名楊姓男子的車到飯店赴約，警方獲報循線找到楊姓男客並查扣遭搶的2萬1千元，遭法院依強制罪判拘役20天，緩刑2年。

而陳女供出的28歲楊姓馬伕也遭警方約談，他到案坦承平時受雇於陳女，工作前一天她會通知，以時薪300元負責載送她，法官審理後認為，楊男為了賺錢受僱擔任「馬伕」接送從事性交易女子，惟念犯後態度尚可，依幫助犯圖利媒介性交罪處有期徒刑2月，可易科罰金，還可上訴。