「D奶女神」舒子晨遭爆找黑衣人談解約　怒告誹謗無罪確定

▲舒子晨自訴前經紀公司負責人，對方無罪確定。（圖／翻攝自臉書／舒子晨Nikita）

記者吳銘峯／台北報導

被稱為「D奶女神」的藝人舒子晨，2020年間遭媒體報導「找黑衣人談解約」。舒子晨不滿，自訴前經紀公司鄒姓負責人與撰稿記者，2人涉嫌加重誹謗罪嫌。一審判決2人無罪，上訴二審後，高等法院根據現場的監視器畫面，仍認定2人無罪，全案就此確定。

本名陳盈穎的舒子晨（Nikita），曾是綜藝節目《大學生了沒》固定班底，因長相甜美、身材火辣，曾出版寫真集，也與茵茵、夏語心等姊妹淘，組成「犯規小姐」大跳性感骨盆舞，也擔任節目主持人，演藝事業多元發展。

舒子晨原為宇朕國際股份有限公司旗下藝人，公司鄒姓負責人指派董姓女經紀人處理舒子晨經紀事務，但公司自2020年1月起，就與董女發生薪資糾紛，拒絕支付薪水。董女在當年5月間，找了幾名親友到宇朕公司談董女薪資問題，雙方發生爭吵。宇朕公司鄒姓負責人事後接受媒體記者採訪，做出「舒子晨找黑衣人來宇朕公司談解約」、「黑衣人直搗宇朕公司並罵髒話」等等言論，記者也據此做成「【女神過河拆橋1】D奶女神舒子晨求解約，撂黑衣人直搗公司罵髒話」、「甜美女神對金主過河拆橋，舒子晨撇撂黑衣人嗆聲解約」一系列報導。

舒子晨不滿，向法院提出自訴，狀告宇朕公司鄒姓負責人與撰稿的梁姓記者，2人涉嫌加重誹謗罪嫌。不過一審台北地院判決2人無罪。

舒子晨上訴第二審，高等法院審理後，7日駁回上訴。高院勘驗事發當時的公司監視器、公司會議室錄影畫面，發現當時確實有男子口出「好好跟你說，不要好好說」、「幹你娘」等話語；另外談話內容也提及「藝人來談合約的問題」、「寫委任書我們就可以來談。」等，確實攸關藝人的合約等事件。

此外，法院也發現，事發後2天舒子晨就請律師發函給宇朕公司終止合約，顯見董女當時確有可能為合約事情前來。另外法院也認為，記者當時也引用舒子晨與董女的說法及回應，確實善盡查證義務並做出平衡報導，並無誹謗故意。高院最後駁回舒子晨的自訴，仍判無罪，全案確定。