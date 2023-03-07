關最久的死囚想勘驗已故法醫楊日松的鑑定報告　提再審遭駁

▲高等法院駁回陳憶隆再審聲請。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

因犯下富商黃春樹擄人勒贖案件，遭判處死刑定讞的死囚陳憶隆，2000年間定讞至今達到23年，是關最久的死囚。他日前提出再審，希望法院勘驗已經過世的法醫楊日松所作的鑑定報告。但高等法院審理後，認為這不符合准許再審的規定，因此駁回陳憶隆的聲請。

本案因從事不動產仲介的富商黃春樹，1995年間遭擄人勒贖案。當時家屬付出1600萬贖金後，黃春樹還是被殺害。案發後檢警逮捕主嫌黃春棋，黃春棋供稱有兩名共犯陳憶隆與徐自強，以及另名逃亡泰國的嫌犯黃銘泉（在泰國死亡），黃春棋與陳憶隆涉案部分，最高法院2000年間維持高院更五審判決，死刑確定。

至於徐自強涉案部分，因欠缺有力客觀證據，徐自強9度遭判死刑、2度無期徒刑。檢察總長為徐自強提出5次非常上訴，司法院大法官會議甚至為徐自強作出釋字582號解釋，要求保障共同被告的對質詰問權，《刑事訴訟法》也因此修法。高院2015年9月更九審時，首度判處徐自強無罪。案經上訴最高法院，最高法院2016年10月駁回上訴，徐自強終獲無罪確定。徐自強也聲請刑事補償，最後獲准2812萬元，創下我國司法史上最高刑事補償金。

陳憶隆去年底聲請再審，認為已經過世的法醫楊日松，在1995年間所作的鑑定報告有疑義。陳憶隆主張，確定判決引用的楊日松報告中指出死者「黃褐色燒痕」、「係死後燒者」、「死後並有煙燒之痕跡」等用語；又有「死後並有火煙燒之痕跡」以及「死者並無強酸（如鹽酸、硫酸）腐蝕或皮膚脫落之痕跡」。兩者間似乎對於死因是焚燒或強酸腐蝕有問題，因此請求法院勘驗此份鑑定報告，准許再審。

不過高等法院審理後，認為聲請再審的「新事實」、「新證據」，雖然不以有罪判決確定前已存在或成立而未及調查斟酌者為限，如果是在判決確定後才存在或成立之事實、證據，亦可以聲請；但這些新事實、證據，仍須綜合判斷，合理相信足以動搖原確定之有罪判決，改判無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者，才能准許再審。因此高院認為陳憶隆提出證據並非新證據，在案件罪名認定部分也不足以動搖原確定判決，故裁定駁回陳憶隆的聲請，不准再審。