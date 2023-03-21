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韓仁川機場發現「可疑子彈」！　警方鎖定嫌疑犯：70多歲美籍男性

▲▼南韓,仁川國際機場,新冠肺炎,Omicron（圖／路透社）

▲南韓仁川國際機場和班機上近來接連發現子彈。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川國際機場近來風波不斷，繼本月10日在大韓航空一架飛往菲律賓馬尼拉的班機座位底下發現2枚子彈後，16日第一航廈3樓出境大廳又發現1枚步槍子彈。對此，警方逐漸縮小調查範圍，最後認定嫌疑犯為一名70多歲的美籍男性，目前已發佈拘捕令，預計將向國際刑警組織尋求協助。

根據《韓聯社》，南韓仁川國際機場10日在一架飛往馬尼拉的班機座位底下，發現2枚9毫米的捷克製手槍子彈，目前警方已經鎖定嫌疑人身份，為一名70多歲的美籍男性，為此仁川機場警察團已依照違反航空保安法等嫌疑，針對該名男性向法院申請拘捕令。

警方透過機場安檢X射線與調閱鄰近監視器影像後，將該名美籍男性鎖定為嫌疑人。根據調查，該名美籍男性從美國拉斯維加斯飛抵南韓仁川機場，在飛往馬尼拉大韓航空班機上發現2枚子彈的那一天（10日），他已經從仁川飛抵菲律賓。

警方透露，雖然已經向法院申請拘捕令，不過目前仍無法得知該名美籍男性的行蹤，因此未來計畫和國際刑警組織取得合作，將該名男子逮捕後，釐清子彈出現在班機座位底下的經過。

另外，針對仁川機場旗下公司徵聘的維安人員，警方認為其無法善盡職責、檢測出子彈，因此將該名人員立案調查；至於大韓航空空服人員在客機內發現子彈後，卻未善盡告知警方或維安當局的義務，因此也被列為關係人傳喚調查。

►韓仁川機場1周內發現「3枚可疑子彈」　疑美軍步槍實彈丟垃圾桶

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