共艦似繞行日本西南群島　「穿越台灣東部海域」北上

南韓知名網紅「李根大尉」曾於去年3月初貿然遠赴烏克蘭，協助當地抵禦俄軍侵襲，然而此舉卻違反南韓外交部規定。李根返國療傷後，昨（20）日前往法院出庭接受審理，豈料在接受媒體記者採訪時，卻慘遭一名身材肥胖的男YouTuber亂入騷擾，還被不斷挑釁追問，於是他氣得大罵髒話，還出拳毆打對方臉部，現場火藥味濃厚。