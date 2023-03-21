快訊／NHK：首相岸田文雄今「閃電訪問烏克蘭」

▲日本首相岸田文雄。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄19日出訪印度，根據《日本放送協會》報導，原訂21日離開印度的他，稍早已經從印度出境，出發前往烏克蘭，預計今天內就會抵達基輔，與總統澤倫斯基舉行高峰會。

在此之前，岸田曾是自去年2月俄羅斯開始入侵以來唯一沒有訪問過烏克蘭的G7領導人，然而日本2023年輪值G7主席國，5月將於廣島主辦G7峰會，因此自俄烏開戰後，就持續摸索並研究岸田文雄出訪的可能方案，然而由於維安與保密的門檻太高，遲遲仍未能成行。

報導中指出，岸田文雄原訂21日下午要啟程從印度返日，然而根據多名政府內部人士透露，岸田稍早已經離開印度，前往烏克蘭。而岸田今早也被《日本放送協會》記者目擊到，在波蘭搭乘火車的身影。日本自太平洋戰爭後，從未有現任首相造訪處於戰爭狀態的國家或地區，而這也是俄烏戰爭爆發後，日本首相首次訪烏克蘭。