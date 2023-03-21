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李根大尉出庭慘被「重量級」直播主騷擾　出拳毆打嗆：減肥啦

▲▼南韓網紅「李根大尉」從烏克蘭返回南韓，27日上午抵達仁川國際機場第一航廈接受採訪。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓網紅「李根大尉」去年5月27日從烏克蘭返回南韓接受治療。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓知名網紅「李根大尉」曾於去年3月初貿然遠赴烏克蘭，協助當地抵禦俄軍侵襲，然而此舉卻違反南韓外交部規定。李根返國療傷後，昨（20）日前往法院出庭接受審理，豈料在接受媒體記者採訪時，卻慘遭一名身材肥胖的男YouTuber亂入騷擾，還被不斷挑釁追問，於是他氣得大罵髒話，還出拳毆打對方臉部，現場火藥味濃厚。

根據韓媒《中央日報》、《朝鮮日報》，李根去年3月不顧南韓外交部的規定遠赴烏克蘭參戰，此舉被外交部舉發違反「護照法」，為此首爾中央地方法院刑事21單獨庭20日上午首度針對此案，以及去年7月李根在首爾開車時擦撞對向機車後肇逃的案件開庭審理，李根出庭接受審理時，向法官坦承的確違反了護照法。

▲▼李根公開遠赴烏克蘭參戰的畫面，表示願相挺烏克蘭。（圖／翻攝自Instagram@rokseal）

▲李根公開遠赴烏克蘭參戰的畫面，表示願相挺烏克蘭。（圖／翻攝自Instagram@rokseal）

據悉，早在俄軍準備侵略烏克蘭以前，南韓外交部就已經針對烏克蘭發佈「禁止旅遊」警報，同時禁止民眾以參戰為理由遠赴烏克蘭，不過李根卻在未獲南韓政府批准下，於去年3月6日貿然入境烏克蘭，並協助當地部隊抵禦俄軍的作戰任務，直到膝蓋十字韌帶斷裂後，才於去年5月27日返回南韓接受治療。

一旦被判定違反護照法，可被判處1年以下徒刑，或是1000萬韓元（約新台幣23.4萬元）以下的罰金。

▼李根被騷擾跟蹤不忍了，直接一記重拳擊落口蹄疫的手機和眼鏡。

李根向法官坦承他的確違反護照法，在開庭結束後他步出法庭接受現場媒體記者採訪，「我不是為了烏克蘭參戰，而是為了無辜的人民參戰。戰爭爆發之初，首都基輔真的很危險，首都圈陷於危難，最後在國際的援助下，才終於解救基輔。對此，我認為（我）做得很好；至於違反護照法的罪嫌，我承認、並在此道歉。」

一名身材肥胖、留鬍鬚的YouTuber「口蹄疫」（구제역）先前就曾在影片直播上針對李根提出質疑，20日他選擇出庭旁聽關於李根的審理結果。

雙方不僅在法庭上爆發肢體衝突，就連結束審理後，口蹄疫甚至直接跟蹤李根，在李根接受媒體記者採訪時，不斷向李根表示，「6年以來你信用不良，難道你對那些債主都不會覺得愧疚嗎？」、「對於開庭審理時你毆打我一事，你怎麼看呢？」

▲▼南韓直播主「口蹄疫」跟蹤騷擾李根，還選擇於20日至法院旁聽李根的審理結果。（圖／翻攝自YouTuber）

▲南韓直播主「口蹄疫」跟蹤騷擾李根，還選擇於20日至法院旁聽李根的審理結果。（圖／翻攝自YouTuber）

不堪遭到詆毀、騷擾，震怒之下的李根旋即以髒話「王X蛋」、「X障」回擊，還針對口蹄疫的身材人身攻擊「你去減肥啦」，最後甚至直接一拳擊中口蹄疫的臉部，同時還將口蹄疫的手機擊落重摔在地；至於口蹄疫則不斷以言語激怒李根，還不斷出言挑釁，「你打我啊」、「你打打看啊」。

為了甩開口蹄疫的跟蹤騷擾，李根在辯護律師的帶領下還特意在法院外繞了一圈，卻還是躲不過騷擾。口蹄疫宣稱自己的財物（手機、眼鏡）遭到嚴重毀損，表示要去醫院驗傷；對此，李根則嗆道，「需要讓我毀損你的臉部嗎？」

李根違反護照法案將於4月24日下午2時再度開庭。

針對YouTuber口蹄疫遭李根暴打一事，南韓網友大多選擇支持李根，認為口蹄疫只是一介直播主，並非記者出身，卻還是以採訪的名義跟蹤騷擾李根，還對李根出言挑釁「打我啊」，此舉恐怕就連一般人都難以平息怒火。南韓網友留言，「你看他那身材，要他減肥很難吧」、「呼籲要以法律嚴懲這種想錢想瘋的YouTuber」、「那種靠欺負別人賺取金錢的YouTuber，最好是趕快從這個世界上消失」。

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