發錢了！蔣萬安兌現政見　生二胎優先住社宅、私幼每年最高補5.2萬

▲蔣萬安出席催生 助養 好住「助您好孕」五力全開。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安就職將滿3個月，除了日前已經曝光的生育獎勵金加倍、友善托育補助取消稅率以外，蔣萬安21日召開記者會對外宣布，兌現政見的「人口對策委員會」、「生二胎優先入住社宅」、「私幼每學年補助最高5萬2000元」。

蔣萬安21日召開「助您好孕」記者會，副市長林奕華、民政局長陳永德、都發局長王玉芬、社會局長姚淑文、教育局長湯志民也一同出席，宣布「助您好孕五力全開」，內容包括生育獎勵金加倍發放、多元興辦社宅增量、提高育有二胎以上家庭入住社宅機會、友善托育補助取消稅率限制加碼，以及私幼教育扶助方案等措施。

關於生育獎勵金加倍、友善托育補助取消稅率限制，是蔣萬安於日前就已經宣布的政策，前者為生一胎子女加碼至4萬元、二胎4.5萬元、三胎以上5萬元，預計4月4日（含當日）以前出生的新生兒都能受惠，只要新生兒出生時，父或母其中一方在北北基連續設籍期間滿10個月以上，最後申請時設籍在台北市，就能請領到加倍的生育獎勵金。

另自4月4日起，友善托育補助取消稅率限制，並針對就托準公共托嬰中心及居家托育人員的兒童，再加碼友善托育補助1000元，從原本每月4000元提高為每月5000元；第2胎以上兒童則自每月6000元提高為每月7000元，加上中央準公共托育補助8500元，家長負擔從7000至1萬元，降至6000至9000元，預計將有5200名兒童受惠。

而蔣萬安也於會中宣布兌現3項政見，成立人口對策委員會，今年上半年將完成設置要點法制作業及委員聘（派）兼任作業，預計由蔣萬安兼任主任委員、副市長兼任副主委，並有3個小組分別為「少子女化對策小組」、「銀髮樂活對策小組」、「好住宜居對策小組」，跨局處討論樂婚、生養、宜居、就業、樂活、長照等相關議題。

針對社宅育兒家庭協助方案，也兌現蔣萬安競選承諾「生二胎優先住社宅」，針對育有2名以上0至6歲兒女的家庭，台北市政府將採取加籤制度，提高2倍入住社宅機會，預定今年華榮市場公辦都更、福星社宅年底完工招租即可適用。

此外，為了減輕年輕家庭育兒負擔、鼓勵生育，針對設籍於台北市營運中社會住宅育有0至12歲兒女的家庭，除了適用每月3000元至1萬1000元補助的分級租金制度外，可再申請加碼育兒租金補助，每育有一名可享有每月1000元租金補助，最高補助每月3,000元，預定今年5月公告受理申請，申請審核通過後即可於6月開始自租金直接扣減。

最後，也兌現蔣萬安「私幼每學年補助最高5萬2000元」政見，將於今年8月推出「寶貝我愛你–私幼教育扶助方案」，就讀私幼每學年最高補助5萬2000元，今年8月起家有2歲至4歲幼兒就讀北市私立幼兒園，其與父母任一方、監護人共同設籍台北市，且最近一年綜合所得稅稅率未達20％者，依就讀幼兒園總收費不同，給予不同數額之就學補助費用。

幼兒園每生月收費7276元（含）以下，補助幼生就讀該園費用為「扣除中央育兒津貼後之學費差額」；月收費7277元至1萬1276元，補助幼生就讀該園費用每生每學期1萬3660元；月收費1萬1277元以上，依園所收費之不同分別補助幼生就讀該園費用每生每學期自1萬3661元至最高2萬6000元，每生每學年最高補助5萬2000元。