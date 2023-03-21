「若為維持邦交國付不該付的錢」　吳釗燮：我對不起天！對不起地！

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委陳以信21日於立法院質詢時，提及我國近年來諸多邦交國斷交一事，外交部長吳釗燮答詢時說，如果友邦要的錢，數目是台灣不該付的，但為了維持邦交付錢，他對不起天、對不起地、對不起國家跟人民，並反問陳以信「中國在國際社會踩踏我們，你對中國有什麼話？」

對於台灣的邦交國近年來斷交問題，陳以信要求行政院長陳建仁給國人一個交代。陳建仁答詢時說，台灣跟中國之間，不可以進行金錢外交的競爭，會把斷交的原因跟民眾說明，讓全民可以了解，他也反問陳以信，「為何不追究中國打壓台灣，你要看我們現在做外交凱子嗎？」

陳以信認為，今天外交就要負責任，這是政治責任，應該要跟國人交代，如果宏都拉斯跟台灣斷交，後面還有巴拉圭、教廷，這要怎麼跟國人交代？陳建仁回說，外交努力上可以看到，世界上很多理念相近自由民主國家，更重要的是實質上的，邦交國重要但邦交國不靠金錢、一帶一路詐騙方式。

陳建仁說，台灣跟梵蒂岡不是靠錢，但中國是靠金錢外交的方式拔走邦交。他承認自己在外交領域是外行，但他認為，不應該以金錢外交的方式跟中國競爭，問題根源應該在中國。

吳釗燮接著說，如果友邦要的錢，數目是台灣不該付的，但為了維持邦交付錢，「我對不起天、對不起地、對不起國家、對不起人民！」他也反問陳以信，中國在國際社會上踩踏台灣，對中國有什麼話說？陳以信則認為，這是自己質詢時間，認為官員不該藐視國會。