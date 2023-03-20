北京發表報告批美國民主亂象　強調「民主是共產黨追求的價值」

▲習近平開啟第三任期。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸外交部網站今天（20日）發布《2022年美國民主情況》，報告先批評美國民主弊病已深入政治和社會肌理的方方面面。報告強調，美國有美國式民主，中國有中國式民主，「自由、民主、人權是人類的共同追求，也是中國共產黨一貫追求的價值。」

大陸外交部網站20日發布《2022年美國民主情況》報告，通過大量列舉事實和媒體專家看法，系統梳理和呈現過去一年美國民主的真實表現，揭示美國國內民主亂象及其在全世界兜售和強加民主所製造的混亂與災難，讓世人進一步認清美國民主的真實面目。

報告說，2022年，美國持續陷入民主失真、政治失能、社會失和的惡性循環。金錢政治、身分政治、社會撕裂、貧富分化等問題愈加嚴重。美國民主弊病已深入政治和社會肌理的方方面面，並進一步折射出其背後的治理失靈和制度缺陷。

報告怒斥，儘管自身問題成堆，美國卻仍居高臨下，指手畫腳，充當民主教師爺，編造和渲染「民主對抗威權」虛假敘事，圍繞美國的私利，在全世界劃分「民主和非民主陣營」，張羅舉辦第二屆「領導人民主峰會」，向各國盤點和分派「民主兌現承諾」。這些做法無論是打著「道義」的花言巧語，還是操著利益的掩飾手段，都隱藏不住將民主政治化、工具化，推行集團政治、服務維霸目標的真實意圖。

報告指出，民主是全人類的共同價值，但世界上不存在適用於一切國家的政治制度模式。人類文明的花園豐富多彩，各國的民主也應百花齊放。美國有美國式民主，中國有中國式民主，各國也都有適合各自國情的獨特模式的民主。一個國家是不是民主，如何更好地實現民主，應由這個國家的人民來評判，而不應由少數自以為是的國家來指手畫腳。

報告最後強調，中國堅持和發展全過程人民民主，把人民當家作主具體和現實地體現到中國共產黨治國理政之中。中國願就民主問題同各國加強交流互鑑，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，推動國際關係民主化，為人類進步事業作出新的更大貢獻。