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南韓前外交官色慾薰心！他灌醉女下屬性侵遭解雇　要求復職被駁回

▲▼南韓外交部大樓。（圖／CFP）

▲位於首爾的南韓外交部大樓。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

男人們若無法管住下半身的小頭，不僅傷人也害己，斷送自己的仕途！南韓一名駐伊索比亞的外交官，曾於2017年涉嫌性侵使館內的行政女職員，最後因此遭到南韓外交部解雇。對此，他針對外交部長向法院提出行政訴訟，要求撤回解雇，官司纏訟數年，最後仍以敗訴收場。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓法律界人士昨（19）日指出，首爾行政法院行政13部今年2月2日針對上述案件進行審理，最後判處該名涉嫌性侵女職員的外交官A某敗訴，由於A某未再提出上訴，因此以A某敗訴定讞。

報導指出，A某2017年7月在南韓駐衣索比亞大使館擔任參贊（韓語為參事官，참사관）一職，當時他不斷勸行政女職員B某喝酒，導致對方酒醉昏迷不醒，最後他竟然將B某帶回住處性侵，因此被外務公務員懲戒委員會判處罷免（解雇）。

A某向懲戒委員會坦承，他的確和女職員喝下大量的酒，還將對方帶回家，承認犯下如此不恰當的舉動，不過對於「在對方無法反抗的情況下性侵」的指控卻有違事實，因此他否認上述罪嫌指控，要求撤回懲戒。對此，委員會參考受害者與醫師的說法，認為A某的舉動的確屬於性侵，因此決定予以罷免，並將之向檢方申訴。

A某2019年11月依犯下準強姦罪嫌，被首爾北部地方法院判處3年6個月徒刑。A某提出上訴後，仍於2022年8月遭到駁回，同年11月也被大法院（最高法院）駁回，最終刑期定讞。

最後，A某向行政法院提出撤回罷免懲戒的相關訴訟，他主張自己並未犯下性侵罪，且不適當的異性關係最終也僅被判處減薪、停職等處分，強調被判處罷免（解雇）已嚴重違反比例原則。

對此，首爾行政法院則駁斥A某說法，認為公務員犯下性侵等犯罪，早已嚴重毀損國民對公務人員的信賴，因此無法認為罷免處分不恰當。

另外，南韓外交部在調查A某性侵女職員案時，無意間發現南韓駐衣索比亞大使金文煥（김문환）犯下性侵嫌疑的案外案，最終將金文煥以罷免處分，並將之向檢方舉發，金文煥因此於2019年7月被大法院判處1年徒刑定讞。

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