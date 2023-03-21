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台灣觀光工廠20年　暢遊南投嘉年華4／1登場！消費200可抽好禮

▲南投縣政府即起推出「暢遊南投嘉年華」活動，提供民眾抽獎拿百萬好禮的機會。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府即起推出「暢遊南投嘉年華」活動，提供民眾抽獎拿百萬好禮的機會。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣觀光工廠邁入第20周年，2023「暢遊南投嘉年華」搶先全國於4月1日至30日登場，縣政府提供總值逾百萬的3千多項好禮作為抽獎，歡迎全國民眾到豐富多元的觀光工廠挖寶、探索產業文化，品嚐道地美食與體驗當地遊程，了解更多南投風土人情。

縣府於20日辦理2023「暢遊南投嘉年華」啟動儀式，由觀光處長陳志賢主持，邀請全縣共12間觀光工廠出席參與，縣議員林憶如、張婉慈、林儒暘、簡千翔、林友友，以及南投市長張嘉哲、行政院中辦視察許世燦、南投縣觀光工廠協會理事長翁啟富、南投縣民宿觀光協會理事長林雪華，以及鄰近縣市觀光工廠協會都到場共襄盛舉；陳志賢邀請與會貴賓一同以砂繪方式，宣告活動正式啟動。

▲南投縣政府即起推出「暢遊南投嘉年華」活動，提供民眾抽獎拿百萬好禮的機會。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府即起推出「暢遊南投嘉年華」活動，提供民眾抽獎拿百萬好禮的機會。（圖／南投縣政府提供）

陳志賢說，經濟部工業局耕耘觀光工廠滿20周年，目前全台總計164間、南投12間，涵蓋食衣住行育樂等多面向和各行各業的特色，各縣市都如火如荼規劃不同的系列活動，由南投縣搶得頭香，並在世界最大的觀光工廠「樹德半山夢工廠」啟動，用最好的品牌和多元豐富的產業文化熱情迎接4月旅遊潮；陳志賢指出，除辦理20周年系列嘉年華活動，未來也會多加協助觀光工廠，希望在現有產業加入創意、科技與人文特質，發展出具整合性、高附加經濟價值的項目，

▲南投縣政府即起推出「暢遊南投嘉年華」活動，提供民眾抽獎拿百萬好禮的機會。（圖／南投縣政府提供）

縣府表示，除各家觀光工廠有專屬優惠，也祭出消費滿200元抽大獎活動，獎品超過3千多項，總價逾130餘萬元；南投縣風景區管理所更整合好食民宿、觀光工廠以及國立自然科學博物館，合推「好食民宿遇見幸福」電子套票：內含好食民宿1000元折價券、觀光工廠來店禮與南投經典景點門票，總值達1789元，銷售價800元，可享最高優惠45折，一票滿足多種需求。

翁啟富表示，此次活動也邀請集集鐵道行旅及好食民宿等100多家業者加入，提供個別優惠方案，活動期間只要消費滿200元即可參加抽獎，預計5月初抽獎、8月底前都可以兌獎；暢遊南投嘉年華相關活動訊息，請上活動官網查詢（https://www.rs-event.com.tw/2023NTTF），「好食民宿遇見幸福」電子套票相關訊息，請上官網查詢（https://nantou.welcometw.com/tour/good-food-homestay）。

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