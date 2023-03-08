屏安箱午青午仔魚699元特惠　還有抽1萬元「十全十美獎」機會

▲屏安箱午青午仔魚699元特惠 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為提高臺灣民眾購買午仔魚意願，林邊區漁會配合屏東縣政府推廣計畫，舉辦「屏安箱午青午仔魚699元特惠活動」，並加碼下單訂購就有機會參加抽獎，最大獎為價值1萬元的「十全十美獎」，機會難得。

農業處表示，林邊區漁會推出的「屏安箱午青午仔魚」，內容有200g午仔魚一夜干4尾及150g午仔魚一夜干1尾，都有水產品生產追溯；以優惠價699元於3月8日起在屏東縣政府屏安箱網站上架販售，而鼓勵民眾揪團一起來團購，不但能省運費，縣府再祭出同一運送地址訂購3組，加贈石斑魚乖乖1箱；訂購6組，加贈石斑魚乖乖2箱，以此類推，限量120名，想嘗鮮石斑魚乖乖的民眾，可要把握機會。

除這些優惠，凡下單訂購「屏安箱午青午仔魚」1組即可獲得1組抽獎序號、訂購2組可得3個抽獎序號、訂購3組可得5個抽獎序號、訂購4組可得6個抽獎序號，以此類推。

即自第2組起，可得1.5倍之抽獎序號，林邊區漁會將於3月31日、4月28日、5月31日3天，以電腦隨機抽獎公開方式，共抽出272組獎項，贈品有價值一千元、兩千元、三千元、五千元等，來自屏東各地養殖之魚產品組合禮盒，最大獎則是價值1萬元「十全十美獎」2組，內容有午仔魚、龍膽石斑、黃瓜石斑、龍虎斑、黃蠟驂、金鐘魚、黃錫鯛、紅魚、白蝦、草蝦等豐富新鮮漁貨。

「屏安箱午青午仔魚」即日起至5月26日止於屏東縣政府屏安箱網站開放訂購，網址：https://pingtung.farmer.tw/list-2.asp