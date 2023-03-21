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藍立委提名登記起跑！參選人「學歷要經得起考驗」　4大公約曝光

▲國民黨考紀會主委黃怡騰律師（左）、文傳會副主委林家興，共同推出立委候選人公約。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨考紀會主委黃怡騰律師（左）、文傳會副主委林家興，共同推出立委候選人公約。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨第11屆立法委員選舉第一階段提名作業明（22）日即將領表登記，今（21）日上午召開「立委初選起跑！候選人公約盼彼此君子之爭」記者會，公布立委候選人提名公約，呼籲所有參選人遵守，其中鑑於去年九合一選舉論文風波，特別新增要求所有參選人必須為自己的學經歷負責，所有相關文件與證件、表格填寫都必須詳實記載，禁得起檢驗；也盼候選人彼此良性競爭，「自家人自家事，自己處理」。

記者會由考紀會主委黃怡騰、文傳會副主委林家興、組發會選動部主任黃碧雲出席。會中說明此次候選人公約的幾項新特色，並呼籲有意參選黨內同志主動避免會產生爭議的相關言論或作為，彼此君子之爭，營造黨內良性且理性的競爭環境。

考紀會主委黃怡騰表示說明本次公約新特色如下：

1.候選人必須確實依規定提供學經歷等相關文（證）件，若有任何不實，必須自行負責。黃怡騰指出，這是因應社會對民意代表學經歷的需求與期待，黨中央對候選人新的要求。

2.初選期間，除了候選人本人絕不得以言論或行為或不當方式損害國民黨聲譽，破壞本黨團結；也絕不惡意攻訐其他參選同志等規定外，也必須約束其助選人員遵守公約各項承諾事項。將助選人員的行為視同參選人本人的行為，才能讓整個團隊不會有違反公約的情形。

3. 仿效選罷法規定，明定初選民調執行期間，絕不任意引述、公布任何民調數據及參與初選民調觀察相關事項。

4.當候選人之間發生爭議時，設置協調或調解爭議的機制，候選人應遵守協調結果。黃怡騰指出，除了參選人可以要求黨介入，若有必要，黨部也可以主動介入調解協調仲裁，以維護黨的形象。

黃怡騰說明，公約相關規定是期盼候選人能主動避免會產生爭議的相關言論或作為，彼此君子之爭，各級黨部考核紀律委員在啟動初選過程中，對於違紀案件，將依照黨章規定主動查察並接受檢舉，如果有違紀事件查明屬實，有權力建議不予提名，或是依照黨紀處分，希望所有參加初選的黨員同志都能切實遵守相關規定。

林家興則強調，改革要有對的方法，當國民黨內每位登記參選的候選人都必須簽署公約，反觀民進黨，近日看到許多民進黨人士不甩賴清德主席的「誠信條款」跑去登記，凸顯賴清德上任之後的改革是打高空、形同虛設，宣誓意味大於實質，淪為「務虛變法」，民進黨內沒有簽署的人，是沒有寫論文，還是不願意讓自己論文接受外界檢驗？

林家興指出，國民黨歷年都有候選人公約，並非今年特別新增，黨章及黨員參加公職選舉提名辦法中也都有相關規定，確保國民黨提出的都是優秀、清白、實在，真正值得臺灣民眾託付的候選人。國民黨拿高標準來檢視自己，也期待臺灣主要的兩個政黨能良性競爭，讓臺灣民主真正深化進步。

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