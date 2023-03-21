12歲少女「32刀捅死」震驚德國　凶手拍TikTok還在笑！影片超毛

▲德國12歲女學生露易絲遭刺32刀身亡，她生前和凶手一起拍的生活短片被許多網友轉發。（圖／翻攝自TikTok）

記者張寧倢／編譯

德國發生震驚全國的兇殺案，12歲女學生露易絲（Luise F）被刺32刀，陳屍西部市鎮弗羅伊登堡（Freudenberg）一處靜謐森林，死因為刀傷導致失血過多。凶手是同校12歲和13歲的死者好友，其中一人犯案後仍在TikTok上傳跳舞影片，心情似乎未受影響。露易絲生前笑著和凶手一起入鏡影片如今看來令人毛骨悚然。

▲其中一名犯案少女被網友發現，露易絲死後她仍繼續PO跳舞影片（左圖）。（圖／翻攝自TikTok）

根據英國鏡報報導，露易絲被通報失蹤後隔天，遺體在12日被尋獲。警方詢問與死者就讀同一所中學的2名12歲和13歲女學生，她們最初不僅否認涉案，還宣稱和露易絲是「最好的朋友」，但後來兩人皆坦承殺人。其中一名13歲少女在遺體被找到的幾小時後，她仍繼續在TikTok帳號上傳開心跳舞的影片。

在更早之前德國疫情期間拍攝的一段TikTok影片中，露易絲和其中一名殺害自己的凶手在路邊喝起了飲料，據稱她還一邊開心地笑著。部分露易絲與同學拍攝的影片如今已在網路社群上不斷被剪輯轉發，目前很難找到原始影片，但透過網友編輯影片的高瀏覽數也可見此案備受關注。

報導指出，由於仍受未成年法令保護，警方幾乎未發布凶手的任何個資或訊息，但有說法稱，露易絲和同學們因為一名男孩而反目成仇，生前在學校遭霸凌。部分消息認為，因為犯案年齡未滿14歲，兩人將不會面臨刑事審判，因此引發了同學與公眾的強烈反彈，2名犯案少女現已被從家中轉移到其他機構。

▲兩名未成年少女一度遭網友肉搜。（圖／翻攝自TikTok）

德國司法部長出面止血表示，這些嫌疑人無論年齡大小都應該受到指控，如此嚴重的罪行不可能沒有後果，但任何有關刑法修訂的辯論都應該保持冷靜，「14歲兒童不會被起訴，然而我們的法律系統原本就有應對14歲以下嚴重暴力行為的相關手段。」

一名在咖啡店當店長的居民表示，他之前幾乎每天都會看到12歲嫌犯進店消費，對方就像其他同齡女孩一樣天真可愛，「讓所有人震驚的是這些人的年紀，她們都只是孩子，天知道她們是被什麼著了魔才做出那種事，刀捅一個人30多下太可怕了。」據報導，13歲嫌犯的父親是名消防員，在露易絲失蹤後他甚至一起投入搜索行動，要找的人卻已被女兒殺害。