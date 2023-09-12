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阿嬤養大他竟砍22刀殺害！還先拿錢買春　二審再判無期

▲▼ 砍人,殺人,刀子,情殺,砍殺。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲李男22刀殺害養大他的婦人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市新莊區男子李盈達，2021年10月間向養育他長大的78歲楊姓老婦人要錢不成，竟持刀刺殺楊婦22刀，殺死她後奪走現金11萬餘元。李男犯案後，竟先拿錢到林森北路色情按摩，隨後逃到花蓮。一審種判他無期徒刑，案經上訴，高等法院12日二審再度將他判處期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。

李男現年22歲，出生時父親就因案通緝逃亡，生死未卜；母親則因為重度精神病，由祖母養育，但祖母實在無力照顧。李男6個月大時，鄰居楊姓婦人就開始照顧李男，無怨無悔的照顧他到16歲。但李男時常向老婦要錢，要不到就用偷的，老婦忍無可忍將他趕出家門；李男遭趕出後，投靠舅舅。

但李男偷錢習慣未改，經常偷舅舅家中的財物，舅媽因此與舅舅大吵一架，最後李男又被趕出門，只好回頭再找上楊姓老婦。老婦要求兒子介紹李男到塑膠工廠當學徒。不過李男偷錢的壞習慣無法改變，讓老婦一家頭痛。

而案發於2021年10月21日間，李男得知老婦的兒子領了36萬現金在家，竟起歹念，他先在大賣場買了一把刀，而後前往老婦住家。按了門鈴後，他向老婦說內急要上廁所，進門後就開口要錢，老婦一口拒絕。但李男竟拿出預藏水果刀，朝老婦猛刺22刀，直到她癱軟倒臥血泊中，李男隨即衝到房間偷取11萬2000元後逃逸。

李男得手後先到林森北路消費色情按摩，隨即逃往花蓮躲藏，最後仍遭逮回。檢方對他依照「強盜殺人」等罪提起公訴，一審將他重判無期徒刑、褫奪公權終身。

案件上訴二審高等法院。高院二審於12日宣判，高院將李男送鑑定後，認為李男仍有教化可能性，因此高院還是維持無期徒刑、褫奪公權的刑度。

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