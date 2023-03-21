台中人「最愛外送美食」揭秘了！　山海屯市4區熱門美食一次看

▲台中人外送習慣大揭秘。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台中人哈這味！外送平台「foodpanda」強勢揭秘「台中人叫外送習慣」，從山、海、屯、市區共4大區域就能看出各區的不同口味，像是山線、屯區偏好各種澱粉類美食，如炒麵、鴨肉飯、鍋燒意麵、皮蛋瘦肉粥、蒸餃等，而海線則超愛吃鍋，除外還發現自台中發跡的名店也是熱門下單選擇之一，跟著吃準沒錯。

▲山、海、屯、市區共4大區域熱愛美食都不同。

foodpanda首度公開「台中外送數據」，根據數據顯示4大地區包括山線、海線、市區、屯區愛吃的餐點都不一樣，如山線熱門外送餐點有炒麵、鴨肉飯、蘿蔔糕；屯區則超愛鍋燒意麵、皮蛋瘦肉粥、蒸餃等美食，而相較於山線與屯區以澱粉類美食稱霸，海線地區的在地人最喜歡吃鍋物，像是海鮮鍋、臭臭鍋通通榜上有名，至於市區饕客則超哈肉類美食，最常點燒肉飯、爌肉飯、鹹酥雞等。

另，從訂單中也發現台中在地商家深受在地人歡迎，像是從台中發源的「六扇門時尚湯鍋」、「鴨王鴨肉飯」等訂單表現十分亮眼，還有老牌名店也備受支持，如爌肉飯、腿庫飯、刈包、藥燉排骨湯都是熱門外送餐點，來台中不能錯過這些人氣必吃美食。

▲Uber Eats公開消費者最愛叫外送3大原因。（圖／Uber Eats提供）

另一外送平台「Uber Eats」近日則首度公開消費者最愛叫外送主因，分別為「方便」、「懶得出門」及「可節省交通」，還有2至3成民眾則是因在平台上可以買到附近沒有的餐飲或生鮮雜貨而使用，至於最愛餐飲類別冠亞軍為「台灣美食」及「手搖飲」，早午餐及炸雞也是熱門下單選擇，高達4成佔比。

除餐飲外，近8成消費者也都曾點購過生鮮雜貨，最常下單的熱門排行分別是「冷凍冷藏食品與食材」、「飲料和沖泡」、「米油雜糧」、「泡麵」，其中，像是即食品和調理熟食也登上排行榜第4名，可以看出便捷、省時的重要性。