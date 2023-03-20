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桃園男55歲前病逝…勞保繳24年「充公」　勞保局2理由拒絕給付

▲勞保紓困貸款將開辦！由勞動部勞保局提供2023年「勞工保險被保險人紓困貸款」將在12月26日起開放申請，每人最高可貸款10萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞保充公案例！男子55歲前病逝領不到錢。（示意圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

台灣邁入高齡社會，勞工朋友退休後以勞保老年給付為最常見的保障，卻出現「領不到」的案例。桃園有一名男子工作投保勞保，以最高薪資級距繳交勞保費24年，只差半年就滿55歲，達到可以請領老年年金的年齡，但他因病猝逝，家屬質疑勞保局繳這麼多年保費形同「充公」。勞保局回應，該個案往生時投保未滿25年、年齡未滿55歲，因這2理由無法請領勞保金給付。

桃園曾有一名羅姓男子向媒體曾披露，他的家人工作投保勞保，以最高保額繳費已經24年，只差半年就年滿55歲，卻在2021年時因疫情影響，生病過世，沒想到，家人本以為可以向勞保單位申請勞保金給付，拿回最後一部分保障，卻被拒絕、一毛都領不到，痛批「繳24年保費往生，勞保金卻充公」，勞保局硬性規定，對家屬情何以堪。

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對此，勞保局桃園辦事處回應，勞保與一般商業保險一樣，請領勞保年金須符合勞保條例58條規定，申請給付「要符合年滿50歲、投保年資25年」，或是「年滿55歲、投保年資15年以上」才可以。該個案52歲時離職退保，因病往生時也非加保期間，投保未滿25年、年齡未滿55歲，未達規定條件，因此無法請領勞保金給付。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯在《錢線百分百》解釋，所謂的充公沒有充公，是回到勞保的基金，讓我們來領，其實此案是勞保制度的問題。他稱，這個案例牽扯到的問題是年齡和投保年資，不符合勞保請領的要件，剛好就卡在「差半年」。勞保本身的目的和一般商業保險不一樣，考慮的是被保險員遇到風險事故時，可以得到社會安全，勞保不追求利潤，屬於強制性、非自由投保，也強調社會公平性而非個人公平性。

勞保設計保護的是假設「這個人已經沒有了，當然就沒有老年給付。」孫友聯認為，這個個案除了不符合老年一次給付的請領規定，還有一個要件，就是發生事情時他不在保，已經斷保，沒有在勞保裡面。另外，其實此案也有補救條款，依據勞保第20條：「在保險有效期間加保期間因病離職一年內往生，可申請。」須證明他在保時已經生病，就可以去申請，所以在保是很重要的。該案有較特殊、太巧合的原因導致無法請領。

根據勞保條例58調規定，老年年金給付的請領資格及給付標準：

●年滿60歲有保險年資者，可以（1）保險年資合計滿15年者，請領老年年金給付。（2）保險年資合計未滿15年者，請領老年一次金給付。

●97年7月17日修正條文施行前有保險年資者，符合下列規定之一時，除依前項規定請領老年給付外，也得選擇一次請領老年給付：
（1）參加保險之年資合計滿1年，年滿60歲或女性被保險人年滿55歲退職者。
（2）參加保險之年資合計滿15年，年滿55歲退職者。
（3）在同一投保單位參加保險之年資合計滿25年退職者。
（4）參加保險之年資合計滿25年，年滿50歲退職者。
（5）擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作合計滿5年，年滿55歲退職者。

註：上開請領年齡自民國98年至106年為60歲，107年提高為61歲，109年提高為62歲，111年提高為63歲，113年提高為64歲，115年以後為65歲。

▲勞保老年年金請領年齡。（圖／記者廖婕妤製）

▲認識3大老年保障。（圖／勞保局提供）

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