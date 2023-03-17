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快訊／台電桃園大湳變電站大火！6476戶瞬間停電1分鐘

▲▼快訊／台電桃園大湳變電站大火！在地人傻：突然跳電。（圖／翻攝記憶八德）

▲台電桃園大湳變電站17日晚間發生嚴重火警。（圖／翻攝記憶八德）

記者沈繼昌、鄒鎮宇／桃園報導

桃園市八德區富榮街的大湳變電站17日晚間10時許不明原因起火，火勢逐漸擴大、黑煙沖天。桃園市消防局獲報後立刻派員到場，由於現場有高壓電設備，仍在與台電溝通是否可以射水灌救。

有網友在臉書社團「記憶八德」PO出火災照，期許無人受傷。許多在地人紛紛留言，「我住富榮街這，突然電閃一下」、「這火也太大了吧 好可怕」、「難怪剛剛電閃了一下，然後沒多久就聽到附近消防隊出動了」、「和平路剛剛有跳電」、「難怪剛才突然停電…復電後就聽到警笛聲了」、「我以為是車禍，結果去後面看，超大」、「我家剛剛跳電」。

台電桃園營業處表示，17日晚間10時22分八德區大湳變電所火災，造成6476戶停電1分鐘，於晚間10時23分先行轉供恢復供電，目前無傷亡，社區守望相助隊配合警方交管中。

警消表示，17日間10時23分獲報，立刻出動消防人員39名，消防車14輛、救護車2輛到場，現場1樓建築物起火燃燒，起火原因及燃燒物品待查，火勢已於17日晚間11時8分控制。

▼大湳變電站火警導致6476戶停電1分鐘。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼快訊／台電桃園大湳變電站大火！在地人傻：突然跳電。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼快訊／台電桃園大湳變電站大火！在地人傻：突然跳電。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼快訊／台電桃園大湳變電站大火！在地人傻：突然跳電。（圖／記者沈繼昌翻攝）
 

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