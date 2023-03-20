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高中生也願保家衛國！北韓「140萬青年」簽下去　同仇敵慨抗美帝

▲▼隨著東北亞局勢緊張，高達140萬名北韓青年表示願意入伍服兵役。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲隨著東北亞局勢緊張，高達140萬名北韓青年表示願意入伍服兵役。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著美國與南韓13日起展開為期11天的大規模聯合軍演「自由之盾」（FS），北韓（朝鮮）近來軍事動向頻繁，不僅多次透過試射導彈、進行模擬戰略核武空中引爆表達抗議，甚至平壤當局還煽動民眾的危機意識，引發民眾同仇敵慨對抗美帝，至今已有140萬名青年表示願意入伍保家衛國，甚至還包括高中生。

北韓官媒《朝中社》在今（20）日報導指出，隨著美帝（美國）與南朝鮮（南韓）瘋狂挑起愚蠢的核武戰爭危機，各地民眾的怒火與同仇敵慨的決心有如花火般爆發，全國掀起一連串的聲援入伍活動，「全國聲援入伍、再度入伍人民軍隊的青年數量，至19日已經達到140多萬人。」

報導指出，光是金策製鐵聯合企業所、南興青年化學聯合企業所、順川地區青年炭礦聯合企業所、平壤326戰線綜合工廠等北韓境內的工廠、企業、農場，就有高達95萬名的青年勞工表示願意入伍、甚至是再度入伍。

至於平安北道則有18多萬名的北韓青年願意入伍。

報導指出，「不僅青年大學生表示願意入伍服兵役，甚至高級中學校（高中）學生也表示願意加入戰局殲滅敵人，像少年近衛隊一樣拿槍擊退侵略者。全國各地數十萬名的高級中學校赤色青年近衛隊，他們抱持著保衛所愛故鄉山川免於陷入火海、全面殲滅掃蕩兇殘無道敵人的理念，發起請願表示願意再度加入人民軍。」

據悉，北韓先前在官媒18日的報導中指出，截至17日已有80萬名的青年表示願意入伍、或是再度入伍。

南韓《韓聯社》分析，北韓從過去以來，只要與外部的衝突加深，便會透過對內外宣傳青年入伍、再度入伍的新聞，來達到提升居民危機意識、同時團結國內並鞏固政治體制穩定的效果。

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