美韓實施大規模聯合登陸作戰訓練　美出動「小型航母」馬金島號

▲南韓海軍陸戰隊去年10月底在慶尚北道浦項進行護國聯合登陸訓練。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

為因應東北亞的緊張局勢，美國與南韓從13日起進行為期11天的大規模聯合軍演「自由之盾」（FS），引發北韓（朝鮮）透過試射各種導彈表達不滿。作為自由之盾野外機動訓練（FTX）的一環，美國與南韓今（20）日起在慶尚北道浦項實施聯合登陸作戰訓練，美軍出動被稱為小型航母的馬金島號兩棲突擊艦。

根據《韓聯社》，北韓近來持續透過試射導彈發動軍事挑釁，為此美國、南韓出動海軍陸戰隊和海軍，從本月20日起至4月3日在慶尚北道浦項一帶進行「2023雙龍訓練」的聯合登陸作戰訓練，不僅是睽違5年再度實施的登陸作戰續練，其規模也從旅級擴大至師級。

由於登陸作戰較偏向攻擊性質，是透過動員海軍陸戰隊滲透至敵方海域，從而攻取目標，因此登陸作戰訓練恐再觸怒北韓的敏感神經。

此次訓練，南韓出動作為輸送用的獨島級兩棲攻擊艦（LPH）、美國則出動馬金島號兩棲突擊艦（LHD-8）等共30多艘艦艇。其中，馬金島號兩棲突擊艦最多能讓2800人搭乘，包括登陸作戰的1600名海軍陸戰隊士兵，且能搭載20架匿蹤戰機F-35B，因此又被稱作是「小型航母」。

至於F-35系列戰鬥機、陸軍AH-64阿帕契攻擊直升機、海軍陸戰隊海上通用直升機等共70架軍機，以及70多架兩棲突擊戰車（KAAV）也會參與此次登陸作戰訓練。另外，英國突擊隊（Commando）一個連、共40多名兵力也會參加此次訓練。

▼美國陸軍19日在南韓京畿道抱川的非軍事區進行軍事演習。（圖／路透）

與此同時，美國與南韓陸軍20日在江原道麟蹄郡展開大規模陸軍科學化戰鬥訓練（KCTC），首次由美軍出動營級部隊參與。南韓出動菁英戰力部隊「Army TIGER」示範旅團，此次訓練中投入車輪型裝甲車、偵查無人機、特攻小組；美軍則出動史崔克裝甲車、無人行空載具（UAV）。

▲美國出動B-1B轟炸機、F-16戰鬥機，南韓出動F-35A匿蹤戰機參加聯合空中軍演。（圖／路透）

另外，在自由之盾聯合軍演實施期間的第7天，美軍昨（19）日再度在韓半島（朝鮮半島）展開戰略資產，雙方展開聯合空中演習，包括從南達科他州埃爾斯沃思空軍基地出動2架「槍騎兵」戰略轟炸機B-1B，以及空軍F-16戰鬥機，至於南韓則出動F-35A匿蹤戰機。