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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九訪陸如何影響2024？　媒體人分析關鍵：國民黨誰選都要表態

記者皮心瑀／台北報導

前總統馬英九確定於3月27日展開中國大陸訪問行程，引來各界討論。資深媒體人黃揚明分析，民進黨必然膝反射式地準備「親中」大禮包送給國民黨，國民黨如何接招也是未來攻防重點，而2024大選，不論藍營最後派誰出來選，都得對「九二共識」表態。

馬英九基金會執行長蕭旭岑說明，馬英九屆滿73歲，從事兩岸工作將近40年，卻沒有去過大陸，如今疫情已解封，讓他去大陸祭祖盡孝道，春暖花開是很適合的時機，符合慎終追遠的做法，而這回行程很滿，不會臨時規畫到北京，也不會會見北京相關人事，有關維安的部分則尊重國安局相關規畫。

黃揚明說，馬辦將此行定調為祭祖、青年交流，屆時觀察重點在於，馬英九見了哪些對岸官員、在什麼地點說了什麼話，例如是否強調中華民國的存在等。而馬英九的行程除了返鄉祭祖外，多與中華民國歷史有關，例如中山陵、與對日抗戰歷史有關的地點，若要定調為被「統戰」，似乎不太容易。

黃揚明分析，民進黨必然膝反射式地準備「親中」大禮包送給國民黨；國民黨如何接招也是未來攻防重點，不過，國民黨從2016年失去政權後，一直沒能針對黨內的兩岸論述如「九二共識」等，進行內部討論，導致2020年大選沿用九二共識卻因對岸取得詮釋權，落得大敗而歸，2024大選將至，無論最後是誰代表國民黨參選，都得對「九二共識」表態，選民是否接受，就看明年大選會投下同意或反對票了。

▲▼ 馬英九,羅智強「寒冬送暖」活動-楊值斗,馬英九。（圖／記者黃克翔攝）

▲前總統馬英九。（資料照／記者黃克翔攝）

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