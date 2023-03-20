壽險經理遭扣薪查封房產　急查原因...忘了繳拒酒測罰單！

▲新北1名李姓壽險公司經理（右）粗心沒繳拒酒測罰單，被扣薪封房後急忙刷卡一次付清。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名任職知名壽險公司經理、年薪逾100萬元的李姓男子，去年（2022年）酒後騎機車拒做酒測挨罰18萬元，他現繳1萬元、其餘分期付款卻沒按時繳納，被當成惡意拖欠移送行政執行署新北分署強制執行，李男日前得知薪水被扣押、房子被查封，嚇得趕緊到案刷卡付清，頻說租屋在板橋但通知單都寄到新莊戶籍地，因而鬧出大烏龍。

現年54歲的李男去年（2022年）8月間，徹夜喝酒為同事慶生，他去程與回程都搭計程車往返，偏偏隔天上午5點多回家前，他卻到距離租屋處約2、3個路口的機車停放處，心存僥倖騎機車上路，以為一大清早不會遇到酒測臨檢，結果騎沒多遠，就被警員攔下。

李男自忖起碼喝下2罐啤酒，心虛拒做酒測，被開罰18萬元，他當天就到新北市府交通事件裁決處現繳1萬元、其餘辦理分期付款，後續卻沒下文，交裁處認為李男惡意放鴿子，今年（2023年）2月移送新北分署強制執行。新北分署查出李男薪水不低、名下有房產，直接發函李男任職的壽險公司與地政機關扣押和查封。

李男日前接獲銀行通知被扣薪、大吃一驚，趕緊到新北分署了解，喊冤表示一直沒收到交裁處寄來分期繳費單，他也疏忽忘掉此事，而新北分署的催繳通知寄到他的新莊戶籍地，那邊只有母親居住，簽收後沒告訴他，竟然鬧出大烏龍。

新北分署認為李男粗心大意加上陰錯陽差，並非故意賴帳，但李男另欠房屋稅、汽車牌照稅與燃料使用費外加未繳ETC通行費的罰鍰共約1萬元，李男當下直接刷卡一次付清18萬餘元，順利解封房產與撤銷薪資扣押。新北分署提醒民眾切勿心存僥倖酒（毒）駕，更勿輕忽強制執行罰緩的決心。

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