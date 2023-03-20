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今起輕症免隔離！QA搞懂7大取消措施　大眾運輸口罩「鬆綁時機曝」

▲▼今日中北部、宜花受東北季風增強影響，越晚溫度越下降，天氣,行人,路人,疫情,口罩,斑馬線,過馬路,人潮,解封,防疫,人流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲自今日起，輕症、無症狀隔離政策走入歷史。（示意圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳、李佳蓉、張乃文／整理報導

自今（20日）起，新冠肺炎輕症、無症狀確診者取消強制隔離，改採自主健康管理，不過符合用藥資格者，醫院仍會開立公費口服抗病毒藥物。此外，還有社區民眾及喪葬措施共計7項措施鬆綁。指揮中心表示，4月中旬有機會鬆綁大眾運輸口罩規範，但要視清明連假後狀況而定。新制上路，《ETtoday新聞雲》整理相關QA，供民眾參考。

Q1：哪些對象確診仍須通報隔離？

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A1：除了符合中重症條件民眾需通報並隔離治療外，輕症或無症狀民眾如檢驗陽性，不需通報也不需隔離，建議進行「0+n自主健康管理」，自主健康管理期間快篩陰性，或至距離發病日或採檢陽性日已達10天無需採檢，即可解除。

Q2：新制上路，哪些人快篩陽性後仍要就醫？

A2：具重症風險因子者，如65歲以上長者、孕產婦、具慢性病或免疫不全／免疫低下病史者，於快篩陽性後盡速就醫，以利及時開立口服抗病毒藥物。

▲▼新冠病例定義調整。（圖／指揮中心提供）

Q3：確診者出現哪些警示症狀要就醫？

A3：當出現喘或呼吸困難；持續胸痛或胸悶；意識不清；皮膚、嘴唇或趾甲床發青；無法進食、喝水或服藥；過去274小時無尿或尿量顯著減少；收縮壓＜90mmHg：無發燒之情形下，心跳＞100次／分鐘。請盡速撥打119，或由同住親友接送或自行前往等方式就醫。

▲▼輕症患者就醫建議_就醫。（圖／指揮中心提供）

Q4：確診後也可外出？

A4：指揮中心發言人羅一鈞表示，自主健康管理期間，建議有症狀時在家休息，避免不必要外出，無症狀或症狀緩解(退燒至少1天)後可安心外出；外出時請全程佩戴口罩。

羅一鈞提醒，外出時請全程戴口罩，避免出入無法保持社交距離，或容易近距離接觸不特定人之場所。請勿與他人從事近距離或群聚型活動，如：聚餐、聚會、公眾集會等。

如須前往醫療院所、探病、就醫或檢查，須遵守醫療應變措施。而同戶同住者日常生活請採取適當防護，包括戴口罩、勤洗手等，保持良好衛生習慣；篩檢陽性民眾自主健康管理期間，避免與其共食。

Q5：3/20輕症免隔離「取消哪些措施」？

A5：

－輕症強制隔離
－指定處所隔離通知書（居家照護對象）開立
－確診者同住家人及入境民眾自主防疫（0＋7）
－輕症通報、提供確診數位證明
－確診者簡訊、自主疫調回報
－居家照護遠距諮詢
－確診死亡個案遺體盡速火化

Q6：3/20輕症免隔離「維持哪些措施」？

A6：

－公費口服抗病毒藥物
－公費清冠一號
－住院需探適當防護措施（經醫師評估維持）
－住院者開立隔離治療通知書（符合病例定義者維持）

喪葬方面於死亡喪葬慰問金及關懷金部分，則調整適用對象。

Q7：如果確診照常去上班上課，會有罰則嗎？

A7：羅一鈞指出，0+n輕症免隔離新制上路後都屬於「指引建議性質」，以宣導為主，民眾若不遵守沒有處罰機制、沒有罰則。

Q8：確診請假以何為依據？

A8：羅一鈞表示，各單位都有建議採取快篩陽性證明可認定作為請假依據，不需特別跑到醫院或診所開立診斷書，可減少民眾奔波之苦。

Q9：新制上路後，還有防疫假可請嗎？

A9：羅一鈞表示，各單位的主管對象類別部分都已經有盤點出來適用假別，軍人會給予病假，公務人員給予病假，病假算法從陽性當天算第0天，隔日開始5天病假，包括第0天不列入考績或者年度病假日數計算，保障人員權益，教師學生也不列入缺席紀錄；而家長則可請防疫照顧假。

至於勞工用普通傷病假，0日到次日起5日新冠快篩陽性相關的病假是不得扣發全勤獎金。

校園部分，教育部則宣布，建議篩檢陽性輕症或無症狀學生及教職員工，0日及次日起5日以內在家進行自主健康管理，不要到校上課上班，快篩陰性可提早解除自主健康管理。

▲▼3/「0+N」假別說明。（圖／指揮中心提供）

Q10：國內後續鬆綁規劃為何？

A10：世界衛生組織（WHO）17日表態新冠肺炎列於國際公共衛生緊急事件（PHEIC），有望於今年宣布結束。羅一鈞18日受訪表示，世衛緊急委員會每三個月開會一次，下一次開會將是4月底，預期屆時宣布解除新冠大流行為公衛緊急事件；另包含日本、美國都將陸續於5月宣布降級改類與解除新冠公衛緊急狀態。因為國際鬆綁步調一致且加速，我方也目標4月底完成指揮中心降級，以及新冠肺炎從第五類法定傳染病改為第四類。

羅一鈞表示，在降級改類之前，還會有部分小鬆綁措施公布，不過要先觀察3月20日新制上路之後與清明連假後的效應，如果情持續穩定，首先預計4月10日取消住院陪病篩檢，原規範入院陪病當日需快篩或者PCR篩檢，屆時則是陪病者有症狀經醫師評估再採檢即可。

至於4月中旬是否進一步鬆綁大眾運輸口罩，羅一鈞表示，清明連假後就會有答案，但醫療院所口罩規範則要晚一點，因為顧及要保護脆弱族群，應該會晚於4月，在降級改類之後，逐步鬆綁。

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