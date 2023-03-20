今起確診輕症免隔離　勞工、學生請假規定一次看

記者黃翊婷／綜合報導

今日（20日）起確診輕症改為「0+n」，不需要隔離，但有民眾擔心如果染疫後身體不適需要請假，是否會被列入缺席紀錄。對此，勞動部表示，勞工確診請假可請「普通傷病假」，雇主應給假、支付半薪，且不能扣全勤獎金；學生的部分，指揮中心表示可以請病假，0日及次日起5日以內病假不列入出缺席紀錄，家長也可以請防疫照顧假。

▲學生染疫可請病假，家長也可以請防疫照顧假。（資料照／記者湯興漢攝）

指揮中心宣布，自3月20日起實施新冠輕症免隔離通報，但建議進行「0+n自主健康管理」，僅有符合COVID-19併發症（中重症）條件民眾需通報並隔離治療。不過，有部分民眾擔心，輕症免隔離上路後，若是確診者身體不適需要請假，是否會影響個人的出席紀錄；對此，《東森新媒體ETtoday》整理出5大族群的請假規範，供民眾參考。

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▲5族群請假規範。（圖／指揮中心提供，下同。）

● 勞工

勞動部表示，勞工若是確診身體不適，可持「快篩陽性證明照片」請普通傷病假，雇主應給假、支付半薪，且不能扣全勤獎金，但要注意的是，由於已不用隔離，因此請假天數併入「未住院傷病假」計算，1年內不得超過30天。

勞動部指出，請病假只給半薪，勞工若有所考量，仍可依自身需求改請特休或事假，若請特休假，雇主應發給全薪，且雇主不能視為缺勤而影響全勤獎金發放；若請事假則沒有工資，且1年內不得超過14天。

此外，若勞工要居家上班，經勞雇雙方同意後，因有提供勞務，雇主仍應照發薪資。勞動部也提醒，若勞工依勞基法規定正常請假，雇主卻不給假的話，違反勞基法相關規定最高可處2萬至100萬元罰鍰。

● 學生

指揮中心表示，學生確診可持快篩陽性證明（例如照片）請病假，0日及次日起5日以內病假不列入出缺席紀錄，家長也可以請防疫照顧假在家照顧小孩。

● 教師

指揮中心表示，教師染疫後若無法居家辦公或線上教學，可持快篩陽性證明（例如照片）請病假，0日及次日起5日以內之病假不列入學年度病假日數計算，以及成績考核之考量，其所遺留課務由學校協助排代並支付鐘點費。

● 公務人員

指揮中心表示，公務人員染疫可持快篩陽性證明（例如照片）請病假，0日及次日起5日以內之病假不列入年度病假日數計算及考績等次考量，另外也可以選擇進行居家辦公。

● 軍職人員

指揮中心表示，軍職人員染疫同樣可持快篩陽性證明（例如照片）請病假，且無不利處分。

▲0+n說明。

雖然輕症者即日起免隔離，但病程中仍有機會發展為中重症，指揮中心提醒，若民眾自行快篩陽性之後，出現以下8大重症警示症狀，仍應儘速就醫：

1、喘或呼吸困難

2、持續胸痛或胸悶

3、意識不清

4、皮膚/嘴唇或指甲床發青

5、無法進食/喝水或服藥

6、過去24小時無尿或尿量顯著減少

7、收縮壓<90mmHg

8、無發燒之情形下心跳>100次/分鐘