　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

董座墜機亡！他接手飛特立2個月掏空7千萬　超慘結局曝光

記者黃翊婷／台北報導

台灣最大的私人飛機品牌「飛特立航空」董事長楊宿智2019年6月18日意外身亡，公司一度交由馮竣嗣接手經營，但他一上任董事長，竟在2個月內掏空7000萬元，還賣掉2架飛機，結果被遺孀一狀告上法院。台北地院日前依3個業務侵占罪判處馮男應執行有期徒刑2年，另依背信未遂罪判處5個月有期徒刑（得易科罰金），均緩刑5年，還要提供80小時義務勞務。

▲▼飛特立航空醫療專機機隊發表會。Hawker 400XP（圖／記者李毓康攝）

▲飛特立是台灣最大的私人飛機品牌。（資料照／記者李毓康攝，下同）

飛特立是台灣最大的醫療專機、商務包機公司，創辦人楊宿智曾4度自駕飛機環遊世界，但2019年6月18日他在美國不幸墜機身亡，同年7月董事會改選，由馮竣嗣擔任董事長兼總經理。

▲▼飛特立航空醫療專機機隊發表會。董事長楊宿智（圖／記者李毓康攝）

▲創辦人楊宿智。

馮竣嗣與楊宿智遺孀陳吉利談好，由專業單位鑑定飛特立股票價值後，再加1.2億元購買遺孀握有的股權，當時的股權價值估值約4億元。為了盡快讓馮竣嗣入主，陳吉利同意先收3張各100萬美元（約新台幣3063萬元）的支票當訂金；沒想到2019年7月馮竣嗣當上董事長，竟叫員工開了共約6200萬元的支票匯入陳吉利指定帳戶，用來支付其中200萬美元（約新台幣6126萬元）的訂金，之後又挪用350萬元用來清償自己的債務，另外還有20萬美元（約新台幣612萬元）流入他自己經營的永流公司。

後來陳吉利發現股權價金來自飛特立的公司票，董事會2019年9月緊急改選換掉馮竣嗣，接班團隊整理相關財務資料，發現馮男竟然已經和人簽約分別以1500萬美元（約新台幣4.5億元）、500萬美元（約新台幣1.5億元）賣掉2架飛機，還收了100萬美元的訂金。

馮竣嗣挨告侵占、背信，一度反過來指控飛特立隱瞞財務危機，騙他購買股權，涉嫌詐欺，起初身邊朋友都說會幫忙經營，沒想到事後都沒人要出手，他只是為了顯示自己真的有主導公司的能力，才會和金主簽訂假約賣飛機，對方支付的100萬美元，其實是他們想入股公司，不是飛機買賣。

不過，台北地檢署調查之後，認定馮竣嗣在任職2個月期間涉嫌掏空公司約7000萬元，於是在去年4月12日依侵占、背信等罪將他起訴。

案件來到台北地院，法官認為，馮竣嗣在審理期間對於檢方起訴部分全部認罪，也陸續償還侵占款項，但還有601萬8000元尚未歸還，最終依3個業務侵占罪，各判處有期徒刑10個月、6個月、8個月，應執行刑期為2年；另依背信未遂罪判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元；上述均緩刑5年，且在判決確定之後，他還要提供80小時義務勞務，全案仍可上訴。

▲▼ 飛特立航空前執行董事張永興。（圖／記者劉昌松攝）

▲曾短暫代理飛特立董事長的張永興等人也被控偷走公司重要客戶資料。（資料照／記者劉昌松攝）

除了馮竣嗣之外，曾短暫代理飛特立董事長的張永興、總監兼發言人林立平、業務主管溫宗羚等人，也被指控將公司重要客戶等營業資料，偷偷帶到新公司飛聖航空，今年2月6日3人皆遭台北地檢署檢察官依違反《營業秘密法》、背信等罪起訴。這部分的案件目前仍在法院審理中。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／馬英九訪陸　「12天行程」公布
投資人暴動！　逾5200億債券變壁紙
BLACKPINK開唱爆「特權跟風亂象」　她揭內幕：在台灣當
快訊／馬英九訪陸　國台辦回應了
直擊／蛋商放話休市！　搶蛋人潮排滿200公尺
快訊／神岡桶屍案　蛇蠍女殺人、棄屍罪起訴
「你在我裡面舒服嗎」　綠大老姪女鹹濕對話曝光
「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

場外撿到2張6800元BLACKPINK門票　警4.5萬人海中找到女失主

國道賓士成「鈑金飛彈」！小貨車遭追撞慘解體　恐怖畫面曝光

高雄男「30元掉下去」撬人孔蓋搶救　警一看工具超專業秒懂真相

快訊／高雄愛河一早驚傳落水　男子漂河面...命危送醫搶救

2歲雙胞胎童一動作反鎖車內！看到車外媽媽大哭　警棍破窗救出

快訊／神岡桶屍案今偵結　蛇蠍女遭殺人、棄屍罪起訴　

美福倉儲大火挨罰600萬獲撤銷　公害自救會民事訴訟3／20遞狀

董座墜機亡！他接手飛特立2個月掏空7千萬　超慘結局曝光

快訊／瑞芳台2線「大車自撞山壁」…電纜掉一地！雙向交通中斷

手機彈關鍵3字　她抓包父偷情「綠大老姪女」

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

藝人也瘋BLACKPINK！楊祐寧台下熱舞　「亂象狂爆」郭書瑤制止被嗆：Ｘ小

台68四輪撞重機落跑？　駕駛曝第一視角：他也逼車

草蜢「衝下台找張小燕.羅時豐」超脫序XD　《寶貝，對不起》《忘情森巴舞》嗨炸

林務局公務車「阿婆灣大迴轉」　20歲重機騎士對撞...傷重不治

台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

場外撿到2張6800元BLACKPINK門票　警4.5萬人海中找到女失主

國道賓士成「鈑金飛彈」！小貨車遭追撞慘解體　恐怖畫面曝光

高雄男「30元掉下去」撬人孔蓋搶救　警一看工具超專業秒懂真相

快訊／高雄愛河一早驚傳落水　男子漂河面...命危送醫搶救

2歲雙胞胎童一動作反鎖車內！看到車外媽媽大哭　警棍破窗救出

快訊／神岡桶屍案今偵結　蛇蠍女遭殺人、棄屍罪起訴　

美福倉儲大火挨罰600萬獲撤銷　公害自救會民事訴訟3／20遞狀

董座墜機亡！他接手飛特立2個月掏空7千萬　超慘結局曝光

快訊／瑞芳台2線「大車自撞山壁」…電纜掉一地！雙向交通中斷

手機彈關鍵3字　她抓包父偷情「綠大老姪女」

BLACKPINK演唱會黃牛票喊到40萬　史哲：盡速修法重罰

馬英九「不會到北京」！陸方將稱「馬先生」　12天行程一次看

泰國正夯！KKday推曼谷5天機加酒1萬2有找　還能玩睽違3年潑水節

吳萼洋曝北市公園1細節「大改變」　盛讚：去年投蔣萬安是正確的

好命！　「這4個時辰出生」一輩子不缺錢

小心點啊！大谷翔平嗆聲墨西哥好友　瞪大眼表情引熱議

場外撿到2張6800元BLACKPINK門票　警4.5萬人海中找到女失主

今天衝了！賣場「60元超佛炸排骨便當」開賣時間曝　每天限量搶

國道賓士成「鈑金飛彈」！小貨車遭追撞慘解體　恐怖畫面曝光

動用二預金買「戰時外傷藥」是要開戰了？薛瑞元笑回：想太多了啦！

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

社會熱門新聞

即／國1北向204.3k凌晨10車追撞釀7傷

「最美老師」遭控出軌人夫　意外扯出綠營3大老

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

看完BLACKPINK...北上遇「10車連環撞」　2hrs卡死國道一號

「你在我裡面舒服嗎」　綠大老姪女鹹濕對話曝光

他接手飛特立2個月掏空7千萬　下場曝

獨／寵物展米克斯咬傷柴柴　雙方飼主和解　　

台68重機騎士遭撞慘摔！BMW駕駛：我才是被逼車　

彰警督察組長看A片　火速遭拔官

BP門票詐騙又一樁！5歌迷匯13萬「根本沒票」

絕版BMW敞篷i8現身台中　狂野聲浪引注視

炒飯正妹內幕藏2年！圤智雨：我設計的

公務車違規釀20歲男慘死！林務局回應

豆腐店深夜竄火　消防員冒險搬瓦斯桶

更多熱門

相關新聞

駁斥7億交換證據　東洋盼還原事實

駁斥7億交換證據　東洋盼還原事實

晟德集團董事長林榮錦與前東家、生技廠東洋公司鬧出多起訴訟，其中林榮錦起訴要求東洋公司賠償5千萬元，遭台北地院一審判決敗訴。林榮錦發出聲明，稱東洋公司以7億元交換證據，影響審判。東洋公司晚間也發出聲明駁斥，強調東洋企盼還原事實、公平審判的立場。

求償遭駁　林榮錦轟東洋7億元交換證據

求償遭駁　林榮錦轟東洋7億元交換證據

外遇夫淪小三提款機　2年被掏空數百萬

外遇夫淪小三提款機　2年被掏空數百萬

失業婦餓到偷飯吃　法官1原因判免刑

失業婦餓到偷飯吃　法官1原因判免刑

病逝妻登入信箱？　他抓包劇情神展開

病逝妻登入信箱？　他抓包劇情神展開

關鍵字：

台北地院

讀者迴響

熱門新聞

即／國1北向204.3k凌晨10車追撞釀7傷

粉絲送機撲空！BLACKPINK「臨時改離台時間」原因曝

女友「上台被男歌手空幹」他崩潰分手

「最美老師」遭控出軌人夫　意外扯出綠營3大老

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

直擊／BLACKPINK離台！　Rosé一下車送愛心

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

一家五口陳屍住處！40歲男先殺妻小再輕生

後車牌黏2塊凸面鏡！內行揭真實用途

解渴春雨！　鋒面雨帶報到時間曝

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

女網紅搭車遭評分！高中生：脫口罩很醜

看完BLACKPINK...北上遇「10車連環撞」　2hrs卡死國道一號

今晚變天！　「解渴雨帶」來襲時間曝

更多

最夯影音

更多
草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD
BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面