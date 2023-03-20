董座墜機亡！他接手飛特立2個月掏空7千萬　超慘結局曝光

記者黃翊婷／台北報導

台灣最大的私人飛機品牌「飛特立航空」董事長楊宿智2019年6月18日意外身亡，公司一度交由馮竣嗣接手經營，但他一上任董事長，竟在2個月內掏空7000萬元，還賣掉2架飛機，結果被遺孀一狀告上法院。台北地院日前依3個業務侵占罪判處馮男應執行有期徒刑2年，另依背信未遂罪判處5個月有期徒刑（得易科罰金），均緩刑5年，還要提供80小時義務勞務。

▲飛特立是台灣最大的私人飛機品牌。（資料照／記者李毓康攝，下同）

飛特立是台灣最大的醫療專機、商務包機公司，創辦人楊宿智曾4度自駕飛機環遊世界，但2019年6月18日他在美國不幸墜機身亡，同年7月董事會改選，由馮竣嗣擔任董事長兼總經理。

▲創辦人楊宿智。

馮竣嗣與楊宿智遺孀陳吉利談好，由專業單位鑑定飛特立股票價值後，再加1.2億元購買遺孀握有的股權，當時的股權價值估值約4億元。為了盡快讓馮竣嗣入主，陳吉利同意先收3張各100萬美元（約新台幣3063萬元）的支票當訂金；沒想到2019年7月馮竣嗣當上董事長，竟叫員工開了共約6200萬元的支票匯入陳吉利指定帳戶，用來支付其中200萬美元（約新台幣6126萬元）的訂金，之後又挪用350萬元用來清償自己的債務，另外還有20萬美元（約新台幣612萬元）流入他自己經營的永流公司。

後來陳吉利發現股權價金來自飛特立的公司票，董事會2019年9月緊急改選換掉馮竣嗣，接班團隊整理相關財務資料，發現馮男竟然已經和人簽約分別以1500萬美元（約新台幣4.5億元）、500萬美元（約新台幣1.5億元）賣掉2架飛機，還收了100萬美元的訂金。

馮竣嗣挨告侵占、背信，一度反過來指控飛特立隱瞞財務危機，騙他購買股權，涉嫌詐欺，起初身邊朋友都說會幫忙經營，沒想到事後都沒人要出手，他只是為了顯示自己真的有主導公司的能力，才會和金主簽訂假約賣飛機，對方支付的100萬美元，其實是他們想入股公司，不是飛機買賣。

不過，台北地檢署調查之後，認定馮竣嗣在任職2個月期間涉嫌掏空公司約7000萬元，於是在去年4月12日依侵占、背信等罪將他起訴。

案件來到台北地院，法官認為，馮竣嗣在審理期間對於檢方起訴部分全部認罪，也陸續償還侵占款項，但還有601萬8000元尚未歸還，最終依3個業務侵占罪，各判處有期徒刑10個月、6個月、8個月，應執行刑期為2年；另依背信未遂罪判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元；上述均緩刑5年，且在判決確定之後，他還要提供80小時義務勞務，全案仍可上訴。

▲曾短暫代理飛特立董事長的張永興等人也被控偷走公司重要客戶資料。（資料照／記者劉昌松攝）

除了馮竣嗣之外，曾短暫代理飛特立董事長的張永興、總監兼發言人林立平、業務主管溫宗羚等人，也被指控將公司重要客戶等營業資料，偷偷帶到新公司飛聖航空，今年2月6日3人皆遭台北地檢署檢察官依違反《營業秘密法》、背信等罪起訴。這部分的案件目前仍在法院審理中。