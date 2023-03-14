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社會 社會焦點 保障人權

失業婦餓到偷299元丼飯挨告　「罰錢等同雪上加霜」結局超暖

記者黃翊婷／台北報導

林姓婦人因為疫情關係失業許久，2022年8月間餓到偷走潘姓騎士掛在機車上的餐點，因而吃上官司。台北地院法官認為，林女的生活、經濟狀況確實不佳，若依法裁處最低罰金1000元，對她來說仍是「雪上加霜」，考量到她犯後始終坦承犯行，最終裁定免刑，全案仍可上訴。

▲▼示意圖,憂鬱,傷心,哭泣,孤單,憂鬱症,躁鬱,排擠,霸凌,社會,欺負,身心,疲憊,害怕,恐懼,疾病（示意圖／123RF）

▲林女餓到偷別人的餐點吃。（示意圖／123RF，與本文當事人無關。）

判決書中提到，林女2022年8月25日傍晚6時許看見潘姓騎士的機車停在超商外面，上頭還掛著一份價值299元的丼飯，於是趁著騎士在超商購物的空檔，偷偷將餐點取走並吃掉。後來騎士發現東西被偷，報警處理，警方調閱監視錄影畫面，循線將林女逮捕。

林女到案後坦承犯行，表示自己因為疫情關係失業很久了，經濟況不佳，當日實在是餓到受不了，才會臨時起意竊取別人的餐點。但檢方訊後還是依竊盜罪嫌將她起訴。

台北地院法官認為，林女2022年6月30日也曾竊取他人餐點，檢方調查後予以不起訴處分，如今再次犯案，考量到她是因為飢餓才會犯案，事後已承認錯誤，也積極想與潘姓騎士和解，只是安排調解庭時對方因故未到場，導致她始終無法好好道歉並彌補損失。

法官接著指出，若依法對林女處以最低罰金1000元的刑罰，仍會對她的生活、經濟狀況造成影響，無異於雪上加霜，這並非實現刑罰正義的表徵，經過審酌，相信她經此一次應足以心生警惕，最終裁定免刑，希望她能記取教訓，改過自新，別再重蹈覆轍。

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