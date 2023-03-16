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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

求償5千萬遭駁　前董座林榮錦轟東洋公司7億元交換證據

▲晟德,順藥,永昕,順藥總經理林榮錦,許瑞寶。（圖／記者姚惠茹攝）

▲林榮錦發出聲明，批東洋公司7億元交換證據。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

晟德集團董事長林榮錦遭前東家、生技廠東洋公司控告背信案，一審有罪二審逆轉無罪，目前仍進行更一審審理中。林榮錦認為東洋提出訴訟讓他精神遭受莫大壓力，求償5千萬元，但日前遭台北地方法院駁回。林榮錦16日發出聲明，砲轟東洋公司以7億元交換證據，企圖以不當黑手影響審判；林榮錦也強調，一定會提出上訴，捍衛自己清白。

以下為林榮錦的聲明全文：

東洋承認用7億款項交換證據！
公司治理豈能如此？司法又豈應容忍？

一、本次訴訟乃起因於東洋公司於本人刑事訴訟二審改判無罪之前，企圖影響司法，先後三次派任該公司資深法務協理林金榮律師、副總經理胡宇方代表東洋公司至德國，私自與東洋公司一直主張是所謂共犯的Denis Opitz見面，不但威脅、要求Denis不得將其等私下會面之情形告知任何在台灣所委任律師，甚至以高達新台幣7億元之鉅額款項做為籌碼，利誘、要求Denis提供可用以於刑案中追訴本人之證據作為交換，企圖以不當黑手影響司法審判，為確保本人受公平審判之權益受到保障，方提起訴訟，絕非東洋公司日前操弄媒體所發布係為所謂學名藥轉讓案件云云，必須嚴正指明。

二、東洋公司在本件民事訴訟已明白承認確實以刑案中所涉及瑞士監管帳戶中高達歐元1,951萬餘元（將近新台幣7億元！）之鉅額款項做為籌碼，由林金榮、胡宇方二人代表東洋公司，提出經過東洋公司內部簽核通過、並以東洋公司為主體之所謂『諒解備忘錄』，不當要求Denis提供證據作為交換此7億元款項，不僅在本件已被法院列為不爭執事項，本次法院判決書更已明白記載『可知東洋公司有與Denis論及由Denis提供系爭刑事案件關於原告犯罪之證明文件或記錄予東洋公司，並由東洋公司為金錢給付等事實』（判決書第8頁）

三、東洋公司在本件訴訟中，之所以會被法院認定前開事實，乃因為依法院要求提出經時任總經理蕭英鈞簽核之林金榮、胡宇方在107、108年間共三次前往德國的出差報告單，出差報告單上已經清楚記載對於其等私下與Denis會面之內容，會在日後當面向蕭英鈞報告，再再可見東洋竟從時任總經理開始簽核通過提出如此不堪、以金錢交換證據的備忘錄，企圖以當時將近新台幣7億元之鉅款進行私下操作、將黑手伸入訴訟，影響司法廉潔與公正性。本人鄭重呼籲東洋公司林全董事長及所有獨立董事，應本於台北地院本次判決書認定之事實，徹底調查：何以東洋公司向認為瑞士監管帳戶內款項均屬於東洋公司之資產，到底是何人批准動用該監管帳戶內高達7億元之款項去作為交換證據提出的條件並操弄司法，以回復公司治理之正途。

四、本人也呼籲主管機關金管會應主動介入調查。東洋公司向來認為這7億元屬於公司重大資產，其動用程序何以如此草率？簡單一紙備忘錄即可將7億元款項作為利誘他人提出證據操弄司法的籌碼，東洋公司之內控機制顯然已經完全失靈，更彰顯東洋公司此等只欲透過司法手段追殺而對於公司股東利益不管不顧、視公司治理如敝屣、更將司法置於手掌間玩弄之行為，洵非足取。

五、最後，台北地院雖然認定東洋公司有用金錢給付款項用以交換Denis提出證據，但因為最後Denis並未提出證據，且本人受公平審判之權利並非法律保護之權利判決本人敗訴。但重點顯然不是Denis有無提出證據，重點在：法院可以容忍訴訟當事人用高達7億元之金錢交換證據提出嗎？答案當然是『零容忍』。法院這樣的判決是否傳達給社會大眾：對於訴訟當事人用高額金錢交換證據提出的手段，因為你沒有權利受損，所以法院不會給予譴責？恐非正確。東洋公司、蕭英鈞等人所為致本人權利受損事小，然其等行為侵害公司良善治理及司法廉潔與公正性乃茲事體大，本人定會上訴，持續捍衛司法廉潔性及本人受公平審判應有之一切權利。不容正義盡成灰！

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