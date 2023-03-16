駁斥林榮錦所稱7億交換證據　東洋盼還原事實、公平審判

▲台灣東洋藥品公司發聲明駁斥。（圖／台灣東洋藥品工業股份有限公司提供）

記者吳銘峯／台北報導

晟德集團董事長林榮錦與前東家、生技廠東洋公司鬧出多起訴訟，其中林榮錦起訴要求東洋公司賠償5千萬元，遭台北地院一審判決敗訴。林榮錦發出聲明，稱東洋公司以7億元交換證據，影響審判。東洋公司晚間也發出聲明駁斥，強調東洋企盼還原事實、公平審判的立場。

以下為東洋公司聲明全文：

相關聲明子虛烏有 東洋企盼還原事實

針對林榮錦委託律師提出之聲明，台灣東洋對其罔顧事實、斷章取義的陳述深表遺憾，並重申台灣東洋的立場即是希望林榮錦先生，能具體回應背信案事實經過，這才是回應股東權益與公司治理的基本態度。

林榮錦日前委託律師對台灣東洋及同仁提出損害賠償訴訟，該案業經台北地院於今年3月10日判決駁回林榮錦在其聲明中之主張，台灣東洋感謝法院依事證公平審理及判決，且法院判決書不僅詳細且清楚陳述判決理由也一一駁斥林榮錦先生的主張，但林榮錦委任律師又再發出該份顯無理由之聲明，不僅罔顧事實更視判決書於無物，事後更以錯誤指控來誣衊台灣東洋，其構陷與影響東洋聲譽的意圖甚不可取。

台灣東洋指出，Denis因與東洋在瑞士另有民事訴訟案件，當年台灣東洋前往瑞士，是與Denis協商民事案件的和解條件，跟林榮錦涉犯的背信案件毫無關聯，且相關協商條件不但沒有完成也沒有所謂的7億款項交換證據的情形。因此，聲明中用不當黑手影響司法審判的指控完全是胡亂指控。

再者，台灣東洋一貫的主張就是還原事實真相、公平審判，對相關人等都要求提供確實證據，而Denis並沒有對背信案提供有關不利林榮錦先生的證據資料，法院判決書中也清楚指明台灣東洋從未要求Denis提供不實證據。

台灣東洋強調，林榮錦該份聲明僅流於情緒性的不實指控，是為轉移背信案的焦點。台灣東洋正是基於對股東的責任及公司治理的自我要求，才一再地要求背信案審理務必回歸事實，期待林榮錦先生開誠布公、讓案件還原，是非曲直交由法院公正審判，如此才是回應社會與股東的期待。