妻病逝還能登入信箱　他揪出「人夫同事偷看5次」劇情神展開

記者黃翊婷／台北報導

台北詹姓女子去年3月間因故昏迷，送醫進行開顱手術，仍在10天後宣告不治，林姓丈夫事後意外發現，妻子昏迷期間以及病逝之後，電子信箱帳號竟然還有登入紀錄，進一步調查，抓到登入者就是先前與妻子搞曖昧的葉姓人夫，氣得一狀告上法院。葉男最終被台北地院依妨害電腦使用罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲葉男被抓包偷偷登入女同事的電子信箱。（示意圖／達志影像／美聯社，與本文當事人無關。）

林男在判決書中主張，葉男與妻子都是某國立大學的行政人員，妻子去年3月4日因故昏迷，緊急送往醫院搶救，並接受開顱減壓手術，無奈還是在同年3月14日於醫院病逝，住院期間妻子處於昏迷狀態，沒有同意或授權葉男使用電子信箱帳號，沒想到對方竟然偷偷登入5次，最後1次登入時，妻子已經過世了。

林男去年5月間向校方調取妻子的電子信箱帳號登入紀錄，這才知道上述這件事情，加上葉男過去曾與妻子搞曖昧，葉妻還對他們提告求償，因而起疑葉男是否趁著妻子昏迷時，擅自閱覽或刪除了某些信件。

而受到指控的葉男辯稱，他使用的公務電腦沒有設定安全防護機制，登入紀錄是不明人士留下來的；但他的說詞並未獲得檢方採信，並被依《刑事訴訟法》第251條第1項提起公訴。

台北地院法官認為，電子信箱屬於他人隱私，葉男擅自登入查看，侵犯他人掌管個人信件的私密性及安全性，考量到他事後已改口坦承犯行，但林男無意洽談和解，最終依妨害電腦使用罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。