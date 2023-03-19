入國民黨提名委員會？　侯友宜：「需要我站在哪」都全力以赴

▲新北市萬金石馬拉松今天登場，侯友宜一早出席為選手加油。（圖／新北市政府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨選策會名單惹議，18日宣布即日起停止運作，也將於下周中常會成立中央提名委員會，黨主席朱立倫17日表示將邀縣市長加入，其中包括新北市長侯友宜；對於是否會加入，侯友宜今（19）日回應，「需要我站在哪個位子，都會全力以赴」。

昨日國民黨宣布選策會中止運作後，侯友宜第一時間獲知後稱「大家共同努力，往好的方向前進」，今日上午前往新北萬里參加萬金石馬拉松再被問及此事時，侯友宜說，黨中央在面對所有問題，都願意積極、快速處理，在處裡的過程應該給予肯定，也謝謝主席與所有團隊都非常有智慧、勇敢面對所有的問題，也願意去承擔、全力以赴。

不過對於取而代之的提名委員會，據傳將邀包括侯友宜在內的重要縣市首長，但外界認為可能參戰2024的侯友宜會有「球員兼裁判」之嫌；對此，侯友宜指出，這部分不管用什麼方式，都相信主席有一個妥善處裡的辦法，最重要的是能讓別人看到不一樣的革新氣象，符合人民的期待，這才是我們所盼的。

到底會不會加入？侯友宜不願正面回應，僅說面對黨的所有相關問題，大家都有責任、一起共同攜手合作，所以只要在共同理念底下一起努力往前走，黨未來一定會越來越好，「我個人絕對不是那麼重要，重要的是我們的團隊，團隊只要需要我，需要我站在哪個位子，我都會全力以赴」。