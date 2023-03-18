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路透：美國正在阻止宏都拉斯「斷交台灣」　要求重新考慮對中關係

▲▼ 宏都拉斯首都德古西加巴的台灣大使館外，台灣與宏都拉斯國旗迎風飄揚。（圖／路透）

▲路透社指出，美國正阻止宏都拉斯與台灣斷交。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

台灣的中美洲友邦宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）15日透過推特發表聲明說，她已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建立正式關係事宜。不過《路透社》引述知情人士消息指出，美國正試圖阻止宏都拉斯轉向中國，因為還沒簽署正式協議，所以一切都還有轉圜的可能性。

根據《路透社》報導，美國持續施加外交壓力之前，總統卡斯楚14日就表示，宏都拉斯將與中國建立正式關係，以履行她在 2021 年總統競選中做出的承諾。

一名美國政府官員向《路透社》透露，「我們真的不知道會是幾天、幾周還是幾個月（完成建交）？這是不是談判技巧？我們也不確定，但是我們會繼續說服。」

自 2016 年蔡英文當選台灣總統以來，巴拿馬、薩爾瓦多以及最近的尼加拉瓜都改變了立場。這些國家全都在與中國建交成為「既成事實」的情況下，對外宣布。

2名台灣外交消息人士透露，在卡斯楚宣布尋求與中國建交後，宏都拉斯駐台大使布羅德（Harold Burgos）15日願意與台灣外交部官員會談，相較之下，2021年尼加拉瓜與台灣斷交時，尼加拉瓜大使則拒絕與台灣方面會談。

《路透社》無法確定會議的結果，但台灣外交部公開表示，已經告訴布羅德，他的國家應該「仔細考慮此事，以免落入中國的圈套並做出有缺陷的決定。

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