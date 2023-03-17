　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

宏都拉斯宣布欲與中國建交後　拜登特使前往訪問

▲▼美國總統拜登高階特使陶德（Chris Dodd）。（圖／美國參議院官方網站）

▲美國總統拜登高階特使陶德（Chris Dodd）。（圖／美國參議院官方網站）

文／中央社德古西加巴16日綜合外電報導

美國國務院今天表示，總統拜登的高階特使陶德（Chris Dodd）明天將前往巴拿馬和宏都拉斯。與台灣有多年邦誼的宏都拉斯數天前剛宣布尋求與中國建立正式外交關係。

路透社報導，國務院發布聲明表示，拜登的美洲事務特別顧問陶德將於17日到21日訪問宏都拉斯和巴拿馬。

美國近年一直關注中美洲帶來的移民和安全挑戰，同時重視貿易和發展優先事項。

曾任聯邦參議員的陶德預定會晤宏都拉斯官員和私部門代表，在巴拿馬將與政府官員及金融界領袖會面，並出席美洲開發銀行（Inter-American Development Bank）年度會議。

國務院在聲明中表示：「這些行程推進了美國在西半球促進包容性經濟成長、民主、人權和法治的承諾。」

宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）14日宣布尋求與中國建立外交關係。如果宏都拉斯與台灣斷交，台灣將僅餘13個邦交國。

宏國外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）15日說，轉向中國的部分原因是宏都拉斯財務問題和債務纏身，包括積欠台灣6億美元。

美國與台灣雖無正式外交關係，卻是台灣最重要的國際支持者和武器供應國。

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
石門水庫水位下降　4人狂撈「114Kg貴重肖楠木」慘了
快訊／震撼彈！　林昶佐宣布不競選2024立委連任
大谷翔平短打偷點　義大利教頭嚇一跳：我沒想到...
波多黎各終結者慶祝太嗨「右膝韌帶撕裂」！　本季恐報銷
6000元「10倍奉還」！銀行搶推放大術　最高送6萬
快訊／台積電漲11元至516！　台股漲逾160點站上1530
快訊／騎士遭撞飛橋下　趴臥水面慘死
快訊／市民大道嚴重車禍！　19歲騎士噴飛命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

宏都拉斯宣布欲與中國建交後　拜登特使前往訪問

宏都拉斯擬建交中國　AIT警告：中國跳票很多承諾

北約首例！　波蘭將提供烏克蘭4架戰機

總統蔡英文過境美國　白宮：對台關係維持不變

大銀行伸援第一共和銀行300億　美股勁揚371點、台積電ADR漲3％

老公想捐腎給重病妻！醫生一驗驚呆「你們是親兄妹」　他悲吐出生

美印太司令：不尋求圍堵中國　重申對台政策未改變

快訊／俄羅斯聯邦安全局「邊防大樓爆炸」　猛烈燃燒至少1死2傷

墜毀前最後一幕！美軍公布MQ-9無人機影片　俄戰機傾倒燃油太驚險

警匪追逐戰他亂入鬧事！拿雷射光狂照直升機　白目行徑代價曝光

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

威廉虧「敖犬40歲有老人味」XD　許效舜傳生子祕技：一發擊中

民雄鄉建國路車禍

哈士奇高歌嘶吼「雙聲道夾擊」　阿金夾中間超無奈：我想下車了

小S錄影前念「感覺他不紅」被抓包　直播訪問「來賓全程臭臉」超尷尬

宏都拉斯宣布欲與中國建交後　拜登特使前往訪問

宏都拉斯擬建交中國　AIT警告：中國跳票很多承諾

北約首例！　波蘭將提供烏克蘭4架戰機

總統蔡英文過境美國　白宮：對台關係維持不變

大銀行伸援第一共和銀行300億　美股勁揚371點、台積電ADR漲3％

老公想捐腎給重病妻！醫生一驗驚呆「你們是親兄妹」　他悲吐出生

美印太司令：不尋求圍堵中國　重申對台政策未改變

快訊／俄羅斯聯邦安全局「邊防大樓爆炸」　猛烈燃燒至少1死2傷

墜毀前最後一幕！美軍公布MQ-9無人機影片　俄戰機傾倒燃油太驚險

警匪追逐戰他亂入鬧事！拿雷射光狂照直升機　白目行徑代價曝光

《黑暗榮耀》李到晛Valentino暗黑新造型曝　李聖經解放大長腿美炸

經典賽發揮失常成夢魘　高宇杰：那個畫面一直重複

北漂癡漢「套房門鑿針洞」！2正妹OL被看光光　1證據讓他躲不掉

日本國寶建築師隈研吾　將來台蓋傳世建築

歐美銀行暴雷拖累科技股　陸行之提「7投資建議」避免踩雷

汪小菲和解葛斯齊「見到他很開心」　遭曝醉酒出軌照：一笑泯恩仇

BLACKPINK要來台灣了！高雄開唱D-1　YG派高級專機護送4女神

歐告辛苦出門巡田！「腳上沾滿爛泥」倒頭就睡：本汪要罐罐加班費

輕航機墜機奪2命　運安會鎖定「天候、機械、人為操作」3面向調查

快訊／震撼彈！　林昶佐宣布不競選2024立委連任　

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

國際熱門新聞

夫捐腎給重病妻　卻驗出2人是兄妹

大銀行伸援第一共和銀行300億　美股勁揚371點

美印太司令：對台政策未改變

浪貓霸占狗窩　他一看驚覺完蛋

俄羅斯FSB邊防大樓爆炸　至少1死2傷

嬤「撿到比特犬」帶回家　結果被咬死

嫩妹出車禍「鯊魚夾」撞進後腦杓

總統蔡英文過境美國　白宮：對台關係維持不變

北約首例！　波蘭將提供烏克蘭4架戰機

宏都拉斯擬建交中國　AIT：中國常承諾跳票

雙胞胎妹車禍毀容　女被媽情勒「扮新娘」結婚

美軍無人機最新畫面　俄戰機傾倒燃油

7歲童被流浪狗咬成碎屍　隔3天5歲弟也慘死

AI模仿兒子聲音　老夫婦被詐64萬

更多熱門

相關新聞

美印太司令：對台政策未改變

美印太司令：對台政策未改變

美國印太司令阿基里諾今天在新加坡演講表示，美國不尋求在印太地區發生衝突、不尋求圍堵中國，美國對台政策也沒有改變，不支持台灣獨立，但支持太平洋和平、繁榮及穩定。

美軍無人機最新畫面　俄戰機傾倒燃油

美軍無人機最新畫面　俄戰機傾倒燃油

亂入警匪追逐　他拿雷射光狂射！下場慘了

亂入警匪追逐　他拿雷射光狂射！下場慘了

美要求字節跳動出售持股　否則禁用TikTok

美要求字節跳動出售持股　否則禁用TikTok

女大生春假狂歡　突然偏頭痛腦出血昏迷

女大生春假狂歡　突然偏頭痛腦出血昏迷

關鍵字：

北美要聞宏都拉斯斷交拜登

讀者迴響

熱門新聞

日女子大胃王菅原初代病逝享年59歲！　

住網紅森林酒店她遭雨傘節咬毒發！酒店拒擔全責

千萬網紅被老公劈腿離婚！秒整形「我要讓他後悔」

台灣豪宅史上最高單筆紀錄！　她「無貸款砸13.7億」創下

陸網紅爆金門兵「獲贈一套房」　微博傻眼

張忠謀：半導體全球化已死　晶片業停止成長進新賽局

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

大支暴瘦遭傳因化療！深夜急發全身照

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

缺蛋害的？菜販嘆「1蔬菜」慘滯銷

工程師「健檢報告1紅字」醫一看心涼了：已經第三期

國三生罰站20分鐘抽搐倒地亡！老師只顧上課不救援

即／南港車站前嚴重車禍　19歲騎士噴飛命危

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

夫捐腎給重病妻　卻驗出2人是兄妹

更多

最夯影音

更多
餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟
文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面