8億外援「非邦交國」釀宏國斷交危機？　郭正亮：胃口養大了

▲ 台宏邦交生變。（圖／路透）



實習記者李密／台北報導

宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiaomara Castro）日前在推特宣布正準備與中國建交，引發討論。對此，前立委郭正亮16日指出，台灣外援有一定的預算限制。外交部長吳釗燮給立陶宛8億資源將「胃口養大」，結果最後也沒有與立陶宛成功建交。其他邦交國如宏都拉斯看在眼裡，會覺得水電站要3億也非常合理。

▲宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiaomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）



郭正亮16日在節目《新聞大白話》表示，台灣的外援有一定的預算限制。例如過去支持友邦蓋場館，大概1、2千萬美元就算很高，但如今宏都拉斯水電站是3億美元。郭正亮質疑，「是不是你吳釗燮搞立陶宛，搞到大家胃口都養大了？光是給立陶宛贈與就2億，後來又加碼到6億。那巴拉圭也在叫，巴拉圭說我是邦交國，巴拉圭跟你要10億！」

郭正亮指出，在此情況下，宏都拉斯水電站要3億也會覺得非常合理。「這個就是外交部自己亂了套，結果立陶宛連一個台灣代表處都沒有，他還要寫『Taiwanese』，不能寫『Taiwan』。」

郭正亮批評，連建交都沒有，辦事處不能叫「台灣代表處」，要叫「台灣人的代表處」，「那你給人家2+6億，8億美元的資源？那邦交國看在眼裡會有什麼想法？宏都拉斯會想說，我這個3億水電站，為什麼你不能支援我呢？」他也強調，巴拉圭4月30日將選舉，如果是中間偏左的政黨當選，可能會再跟台灣斷交。