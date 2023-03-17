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三重某建案3年死2工人…3樓露臺又起火　居民怕爆：毛毛的

▲▼ 三重建案火警 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲三重某建案意外不斷，今天下午3樓露臺戶又發生火警 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重區中正北路上某大型社區建案，今天（17日）下午4時許3樓露臺戶所堆置的保麗龍不明原因燃燒，濃烈黑煙嚇壞附近居民，消防員派出23輛車輛滅火，整起火警面積約10平方公尺，起火原因仍待查，雖無人員受傷受困，卻也讓附近居民不寒而慄，原因是這個建案過去死過2個工人，這次又不明原因發生保麗龍燃燒火警。

三重這個建案位在中正北路、大仁街，標榜坐擁菜寮生活圈，社區規劃豐富休閒公設，近期已大致完工。然而，這個建案從起建時就意外不斷。

2020年11月初，該工地執行鷹架吊掛作業時，疑因風勢強勁導致大量鷹架掉落，坐在1樓貨車後車斗的64歲湯姓工人，抬起頭看到鷹架時，已來不及閃避，當場頭部重創慘死。由於廠商有明顯疏失，肇事涉及刑責，全案移送地檢署偵辦。

此外，2022年4月，1名27歲陳姓工人搭設鷹架時，不明原因從20樓墜落到1樓，當場肢體變形慘死，3年內發生2起工安意外，2工人皆當場慘死，附近居民為此常竊竊私語。

今天下午4時許，該建案3樓露臺戶又不明原因突然起火燃燒，竄起陣陣黑煙，消防局派遣23部車輛滅火，火勢在10分鐘內控制，但據打火弟兄透露，現場疑似是保麗龍起火，但保麗龍不太可能自燃，起火原因很奇怪，居民對於火警都感到毛毛的。

▼ 三重某建案意外不斷 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 三重建案火警 。（圖／記者戴上容翻攝）

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