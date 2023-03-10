消防機器人百分百MIT製造　強化第一線消防戰力降低救災風險

▲▼高雄市消防局展示新一代消防機器人。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市政府消防局於今(10日)下午進行最新型消防機器人之實地操演，此為全國首創由消防局與業者聯合研發，且唯一最先進具IOT智慧連網之機器人，林欽榮副市長特地蒞臨視察，還大讚這是百分百MIT製造。現場實地展示消防機器人的大流量射水、強大拖曳能力及具高科技偵測及傳輸裝備，有效強化第一線消防同仁搶救戰力，並降低消防員的救災風險。

高雄市新一代消防機器人長約132公分、寬99公分、高125公分，重量為420公斤，可攀爬超過35度階梯，砲塔的出水量經改良後，從原來的每分鐘2400公升，倍增至4800公升，有效射程則從60公尺增加至80公尺，效能更提升，而操作人員可遙控距離則增加至300公尺，讓消防機器人能更加廣泛使用於各類救災現場，發揮關鍵功能。

新一代機器人具備全國首創的IOT智慧連網功能，可藉由鏡頭監控災害現場狀況，以及消防機器人狀態燈號，實現遠端資料存取，跟隨射水砲塔改變拍攝方向，並即時回傳現場畫面影像，讓操作者及現場指揮官或救災救護指揮中心均可透過相容的APP，進行多點、多地同時監看，有利於現場搜救、119監控、指揮官決策、事後追蹤及調查，更可提供未來用於實務教學之判斷與依據。

副市長林欽榮表示，這次由消防局與業者聯合研發，全國首創了最新一代具IOT智慧連網之機器人，能有效救災、保護同仁，高雄也朝智慧安全城市推動方向更進一步，未來也希望有效透過科技整合應用持續創新。另外，因應清明連假將近，特別提醒市民朋友，掃墓祭祖也需加強防火防災意識，祝福假期平安。

消防局長王志平表示，消防機器人配置考量，為轄區工業區、工廠及危險物品場所較密集之區域，此類場所發生火災之風險高，容易引起爆炸或有毒物質外洩等風險，且對於搶救的消防人員造成極大威脅，藉由新式科技搶救器材可減少消防人員暴露高危險之火災環境，降低發生意外之可能性，同時兼顧火災搶救之任務需求。

王志平還強調，在未來所有的救災戰略，都要納入智慧科技的應用，對於「下一代」的消防機器人，我們也已在研發、測試中，未來消防局會在城市智慧安全的推動上，繼續全力以赴。