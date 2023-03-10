　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

消防機器人百分百MIT製造　強化第一線消防戰力降低救災風險

▲▼高雄市消防局展示新一代消防機器人。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄市消防局展示新一代消防機器人。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市政府消防局於今(10日)下午進行最新型消防機器人之實地操演，此為全國首創由消防局與業者聯合研發，且唯一最先進具IOT智慧連網之機器人，林欽榮副市長特地蒞臨視察，還大讚這是百分百MIT製造。現場實地展示消防機器人的大流量射水、強大拖曳能力及具高科技偵測及傳輸裝備，有效強化第一線消防同仁搶救戰力，並降低消防員的救災風險。

高雄市新一代消防機器人長約132公分、寬99公分、高125公分，重量為420公斤，可攀爬超過35度階梯，砲塔的出水量經改良後，從原來的每分鐘2400公升，倍增至4800公升，有效射程則從60公尺增加至80公尺，效能更提升，而操作人員可遙控距離則增加至300公尺，讓消防機器人能更加廣泛使用於各類救災現場，發揮關鍵功能。

▲▼高雄市消防局展示新一代消防機器人。（圖／記者吳世龍攝）

新一代機器人具備全國首創的IOT智慧連網功能，可藉由鏡頭監控災害現場狀況，以及消防機器人狀態燈號，實現遠端資料存取，跟隨射水砲塔改變拍攝方向，並即時回傳現場畫面影像，讓操作者及現場指揮官或救災救護指揮中心均可透過相容的APP，進行多點、多地同時監看，有利於現場搜救、119監控、指揮官決策、事後追蹤及調查，更可提供未來用於實務教學之判斷與依據。

副市長林欽榮表示，這次由消防局與業者聯合研發，全國首創了最新一代具IOT智慧連網之機器人，能有效救災、保護同仁，高雄也朝智慧安全城市推動方向更進一步，未來也希望有效透過科技整合應用持續創新。另外，因應清明連假將近，特別提醒市民朋友，掃墓祭祖也需加強防火防災意識，祝福假期平安。

▲▼高雄市消防局展示新一代消防機器人。（圖／記者吳世龍攝）

消防局長王志平表示，消防機器人配置考量，為轄區工業區、工廠及危險物品場所較密集之區域，此類場所發生火災之風險高，容易引起爆炸或有毒物質外洩等風險，且對於搶救的消防人員造成極大威脅，藉由新式科技搶救器材可減少消防人員暴露高危險之火災環境，降低發生意外之可能性，同時兼顧火災搶救之任務需求。

王志平還強調，在未來所有的救災戰略，都要納入智慧科技的應用，對於「下一代」的消防機器人，我們也已在研發、測試中，未來消防局會在城市智慧安全的推動上，繼續全力以赴。

ET快訊
二膽陳兵體力差「游20公尺就很喘」　網炸鍋：竟能游到中國
快訊／中華隊第二戰先發公布！打線調整
曝上兵漂到三膽島海域被陸警救起　陳玉珍：應是逃兵
喊「快跑」救小姊弟！慈父疑救愛貓折返　命喪火窟成焦屍
李佳薇遭「交往4年男友劈腿」暴瘦10kg　首露面哭了
快訊／日韓大戰　先發陣容出爐
失聯上兵被中國救起？　陸軍：將請海巡透過兩岸執法管道查證
Netflix還是當機！　《黑暗榮耀2》上線流量爆
照顧20多年　兒2樓拋母墜地摔死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

恐怖畫面曝！他站路邊聊天下秒遭撞飛慘死　無良酒駕男抓到了

快訊／下班注意！國1南下圓山段「3車連環撞」　塞爆回堵2K

快訊／計程車對決小貨車！路口猛撞兩方都慘敗　現場畫面曝

消防機器人百分百MIT製造　強化第一線消防戰力降低救災風險

大喊「快跑」救小姊弟！慈父「疑為救愛貓」折返　命喪火窟成焦屍

婦長期臥病又確診新冠　孝兒2樓拋母慘死再跳樓...輕判3年

新北離奇自撞！駕駛提著大包包落跑　車上登機箱留下147萬現金

國泰世華副總酒駕找妻子頂包　集團金控代發聲明：停止職務

新北騎士挨撞倒地！3國中生冰淇淋不吃了　丟地上急衝上前幫忙

孤獨男網戀！女友求「抖內」300萬　林口警靠這招守住他積蓄

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

明仁會辦春酒「小弟拒盤查」　分局長震怒：帶回去派出所

別人缺蛋他1日撿百顆雞蛋！　彰化寵雞男：撿到懷疑人生

萌妹偷拿草莓大咬一口 　酸到皺眉還想吃媽笑翻

爸爸們揹寶寶跳BabyShark　認真神情＋靈活律動超可愛

恐怖畫面曝！他站路邊聊天下秒遭撞飛慘死　無良酒駕男抓到了

快訊／下班注意！國1南下圓山段「3車連環撞」　塞爆回堵2K

快訊／計程車對決小貨車！路口猛撞兩方都慘敗　現場畫面曝

消防機器人百分百MIT製造　強化第一線消防戰力降低救災風險

大喊「快跑」救小姊弟！慈父「疑為救愛貓」折返　命喪火窟成焦屍

婦長期臥病又確診新冠　孝兒2樓拋母慘死再跳樓...輕判3年

新北離奇自撞！駕駛提著大包包落跑　車上登機箱留下147萬現金

國泰世華副總酒駕找妻子頂包　集團金控代發聲明：停止職務

新北騎士挨撞倒地！3國中生冰淇淋不吃了　丟地上急衝上前幫忙

孤獨男網戀！女友求「抖內」300萬　林口警靠這招守住他積蓄

退役軍官擬赴中參加黃埔校慶　鄭運鵬：如何證明不是出賣中華民國？

接見基隆市公車5善心駕駛　謝國樑讚許「提供溫暖有愛服務」

義大利對抗地主中華隊　皮亞薩：希望噪音不會影響

基隆仁愛橋將拆除重建　忠四路4／10起封閉300天

月薪只有3萬也夠用　「5招理財存錢法」1次看！一年多存4個月薪水

超商獨家！日本超人氣「鯛魚燒餅乾」　咬下是香濃草莓餡太欠吃

88槍擊案「紅龜」2嫌被押解返國歸案　檢察總長慰勉檢警辛勞

澳洲沙灘挖出「嬰兒佛像」！歷史專家鑑定後嚇壞：明朝製作

台籍教練加入義大利！今晚挺誰？　徐志維曾苦惱：輸贏自有結果

古巴白襪2打者醒了「每人都是明星」　後天對中華隊策略不變

開始錄囉！3柴初見聽關鍵字　1秒配合演「翻臉互嗆」媽笑翻

社會熱門新聞

搶救畫面曝！新北女困電梯「攔腰夾15分鐘」亡

即／二膽失聯上兵找到了　游泳到中國獲救

妻韓國補貨！慈父留台顧兒女命喪火海　她接噩耗崩潰

公寓惡火奪慈父命　1家4口天倫照曝

開幕18年第一次！礁溪老爺酒店火燒慘況畫面曝

快訊／信義區公寓火警　「父成焦屍」2姊弟困陽台

金門26歲兵失蹤　金防部駁逃兵

新北闆娘半身遭電梯夾困　勇消搶救送醫不治

3國中生冰淇淋不吃了　丟地上幫忙倒地騎士

第一視角曝！貨車逆撞機車「男大生慘死」

老公外遇大嫂5年　妻收1證據怒討百萬

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

即／國泰世華資深副總鄧崇儀酒駕肇事　找妻頂罪打臉

台中母殺子後同赴黃泉　女兒認屍崩潰大哭

更多熱門

相關新聞

70多歲婦摔落水圳　潮州消防即刻救援

70多歲婦摔落水圳　潮州消防即刻救援

屏東縣潮州鎮1名70歲婦人，今(10)日一早被發現摔落2米深的水圳內，119發報立即派遣潮州消防分隊員前往救護，發現右手臂疑似骨折，將她手臂固定後，攙扶起身，藉由雙節梯爬上地面，送醫治療，讓家屬很感激。

為滅公墓大火慘遭水箱車撞死　殉職勇消今追思告別

為滅公墓大火慘遭水箱車撞死　殉職勇消今追思告別

南消七大隊建置無人機救災圖資

南消七大隊建置無人機救災圖資

人工智慧正以令人擔憂速度進步

人工智慧正以令人擔憂速度進步

台中建築工地深夜再冒火　3年燒10場！主管機關：加強稽查

台中建築工地深夜再冒火　3年燒10場！主管機關：加強稽查

關鍵字：

救災消防機器人

讀者迴響

熱門新聞

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

即／二膽失聯上兵找到了　游泳到中國獲救

搶救畫面曝！新北女困電梯「攔腰夾15分鐘」亡

林襄被嗆「難怪孫生要跟妳分手」！

26歲偶像消失7個月「罹患肺癌」！

樹林工地傳挖出「巨大古木」工地主任回應了

妻韓國補貨！慈父留台顧兒女命喪火海　她接噩耗崩潰

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

「曹錦輝到底有多扯？」　郭泓志：他比我強！台灣天份最好

觀世音菩薩生日！3生肖鹹魚大翻身　有望一夜暴富

魚腹拉出「一把陽春麵」…竟是寄生蟲

「雞排妹」鄭家純談老公笑哭　半夜醉倒路邊帶雜草回家

忘記自己長大　小法鬥膨脹壓扁爸

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

薪水不到5萬的她多做一件事　65歲退休月領超過4萬

更多

最夯影音

更多
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車
朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面