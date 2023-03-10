個資透明成隱患　民團疾呼建構數位人權保障

▲民間司法改革基金會、台灣人權促進會、開放文化基金會三大⺠團呼籲政府提升數位人權保障。（圖／民間司法改革基金會提供，以下同）

政治中心／台北報導

民間司法改革基金會（司改會）今（10日）上午與台灣人權促進會（台權會）、開放文化基金會（OCF）共同召開記者會，發布「台灣資料隱私政策國會意向調查報告」。超過七成受訪立委認為我國數位隱私保障程度低落，顯示資安規範與數位人權保護仍有待改善。三民團呼籲政府著手規劃監控設備管理與調取機制、鞏固個人資料保障與補救機制、建立數位資訊不法利用的管制法規等三大方向，接軌國際法制標準、提升數位人權保障。

「台灣資料隱私政策國會意向調查報告」的結果顯示，超過七成立委認為台灣數位人權保障的制度，較世界多數民主國家落後，個資非自願性在網路上被散佈，也導致被不肖份子濫用。因應近年網路犯罪行為的猖獗，國會最重視網路投資與金融詐騙（81.8%）、性剝削（60.0%）與性私密影像傳播（47.3%）的修法。司改會林俊宏律師呼籲政府機關正視完整數位法治與資料治理，並透過立法系統完整建構數位人權保障。

針對監控設備與資料應用管理，立法院高度認同監控與辨識系統也應需有充足法律授權與程序適用。98.2%的立委同意政府調取資料調取時，應透過法院程序把關或有事後監督的管理機制、約73%認為應有資料保護與政府調取資料的專責機構，避免國⺠人權在無法律依據下遭侵犯。台權會周冠汝專員強調，去年兩公約審查時，國際審查委員發現台灣使用人臉辨識缺乏法律依據，並請政府釐清其法律依據、目的及儲存方法，並訂定防止濫用的規範，台灣需要加速盤點相關應用使用現況以及法規，並展開進一步討論。

OCF李欣穎執行長表示，幾乎所有受訪立委都對駭客攻擊與資料外洩感到憂慮、政府與國會也確實正在推動相關政策，然而當去年內政部大規模資料外洩、民眾個資被非自願公開、利用，政府的處理卻相當緩慢。李欣穎執行長認為，行政機關除應更重視隱私外洩的影響，同時也應強化隱私風險防範，限制企業不當利用人民資料。

在數位資訊流通高度發展的世代，資訊安全與數位隱私保護已為國安重要環節。三民團希望透過「台灣資料隱私政策國會意向調查報告」的調查與發佈，喚起行政機關、國會與國民對本議題的重視，也呼籲立院儘速推動相關法案的制定，加強保障數位人權。

本次調查由民間司法改革基金會委託山水民調進行，針對各民間團體在意的議題彙整出「資安意識與保護措施」、「政府資料調取與管理」、「資料治理觀點與政策方向」、「數位監控」等多個涉及個人資料保護與資訊安全議題，對國會辦公室進行問卷調查。