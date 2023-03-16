輕症免隔離！指揮中心公布「8大重症警示症狀」　就醫時機一表秒懂

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(16)日表示，國內疫情持續穩定且處於低點，快篩陽性之輕症或無症狀民眾免通報免隔離措施將自3月20日(個案採檢日)起實施。民眾自行快篩陽性後，如出現重症警示症狀，或是屬於65歲以上長者、孕產婦或具慢性病史等具重症風險因子對象，請儘速就醫，以利醫師評估開立公費口服抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡之風險。

指揮中心說明，雖然多數COVID-19感染者均為輕症或無症狀個案，但病程仍有機會發展為中重症，民眾快篩陽性後，如出現下列警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘，請立即撥打119、或請同住親友接送或自行步行、開車前往就醫。

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▲COVID-19輕症患者就醫建議。（圖／指揮中心提供）

指揮中心特別提醒，65歲以上、孕婦、產婦(產後六週內)、具慢性病(氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺炎、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI≧30等)或具影響免疫功能疾病之民眾，為感染COVID-19後可能導致併發症之高風險對象，於快篩陽性請儘速就醫，以利及早診治並開立口服抗病毒藥物。

指揮中心進一步表示，由於兒童染疫後重症機會低於成年人，且兒童較不擅於表達自身感受，如家中兒童快篩陽性後，發燒超過48小時或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗、退燒後持續或活動力不佳、退燒後持續呼吸急促/喘/胸悶胸痛、持續性嘔吐/頭痛或腹痛、超過12小時未進食或解尿，請家長儘速帶往就醫；若出現抽蓄、肌躍型抽蓄、步態不穩、意識不佳或持續昏睡、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷核病皮膚斑駁、冒冷汗、體溫大於41度等症狀時，請立即送醫治療。

指揮中心呼籲，3月20日起輕症免隔離新制上路後，請篩檢陽性之輕症或無症狀民眾配合「自主健康管理指引」，有症狀時在家中休息，避免不必要外出，並請注意自身健康狀況，依照前述建議適時就醫，以獲得妥適醫療照護。自主健康管理期間請勿從事群聚型的活動，外出時請全程佩戴口罩，保護自身及他人安全，邁向疫後新生活。