屆效BNT疫苗「展延18個月」　成人可打到9／21、兒童幼兒到10／31

▲指揮中心今宣布BNT單價疫苗未解凍效期展延。（圖／記者唐詠絮攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布，BNT單價疫苗未解凍效期展延，已核准由原製造日起展延至18個月，其中成人劑型未解凍效期展至今年9/21，另兒童劑型及幼兒劑型展延至今年10/31。指揮中心也呼籲，未接種的民眾都可盡快接種。

指揮中心社區防疫組組長莊人祥表示，在2/6有針對BNT單價疫苗做了些限制，主要是當時各類型BNT疫苗都會在今年3、4月屆效，經過食藥署審查，已經通過展延申請，未解凍的疫苗效期可以展延18個月。

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今年2/6宣布的BNT疫苗接種時程（含預約作業）注意事項不再適用，即日起恢復或持續提供幼兒、兒童和青少年第一劑基礎劑接種，以及5歲以上後續劑次接種，尚未接種基礎劑或後續劑次對象都可選擇接種。

指揮中心呼籲，防疫措施逐漸鬆綁，接種新冠疫苗可減少感染，並降低重症及死亡風險，民眾可透過疾管署官網「疫苗加一，解封安心」專區，查詢該專區中的「COVID-19疫苗接種院所」，利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近接種地點就近接種。

▲BNT疫苗展延。（圖／指揮中心提供）