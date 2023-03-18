▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

前副總統呂秀蓮17日上《POP大國民》接受專訪，她表示，19年前的「319槍擊案」至今真相未明，自己可以倖存下來是冥冥之中上帝保佑，而新北市長侯友宜當時擔任刑事局長，「如果他宣布選總統，我會請教他說明清楚。」

19年前的「319槍擊案」造成時任總統陳水扁與副總統呂秀蓮雙雙受傷，至今真相未明。呂秀蓮表示，自己可以倖存下來，冥冥之中有上帝保護，能保住性命全因事發前一周腳受傷包紮，當天她坐在高腳椅上，才避免子彈直接擊中前胸，「當子彈打進來時，能量已經減少了，才打到膝蓋。」

呂秀蓮表示，她19年間每天鍥而不捨要求有關單位公開真相，呼籲各界應繼續追查，自己已赴國家人權委員會向主委陳菊正式立案，她稱陳菊表示「當然要辦」，319將滿19年，也期待屆時能公布最新進度。

呂秀蓮感嘆，重大刑案若跟政治有關聯，都無法破案，舉凡台灣政治上的懸案如林義雄、劉邦友血案，「可能已經破案了但不能宣布，因為當真相大白怕動搖國本。」

呂秀蓮回憶，侯友宜在319槍擊案第二天就對外宣布「一槍兩彈」，但自己無法接受是一人所為，兩發子彈僅差0.67秒，槍手在大庭廣眾下開槍還能逃之夭夭，「不可能的事」，如果侯友宜宣布參選總統，應就此事說明清楚。