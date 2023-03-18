曾銘宗贊成選策會終止運作　曝未獲告知「看記者會才知道」

▲曾銘宗。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨「中央選戰策略會報」名單納立委傅崐萁、前台南市議會議長李全教（李已請辭）等人，引發黨內外抨擊，黨秘書長黃健庭今（18日）上午宣布即日停止選策會運作。對此，選策會成員、國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示贊成終止選策會，曾認為，選策會本是要在艱困選區找出候選人，既然現在外界有不同意見，要發揮該有的功能就會有困難。另外，曾銘宗也透露自己是看記者會才知道黃健庭要終止選策會運作。

黃健庭18日上午11時臨時在國民黨中央召開記者會，宣布即日起終止選策會運作，並表示將回歸到原來的提名機制，由黨內幕僚機構做出提名建議，然後送到中央提名委員會來通過，而中央提名委員會由主席召集，也會邀請縣市長在內的重要意見領袖來組成。

黃健庭也說，選策會原本的設定就是臨時編組，主要目的是協助原有的黨內機制 ，尤其在特別艱困的選區，要為國民黨舉薦人才、協調各方資源；國民黨主席朱立倫曾說，選策會是要解決問題，而非製造問題，發展至今天狀況，造成支持者跟社會大眾焦慮，他深感抱歉，他必須承擔起最大責任。

對於黃健庭宣布終止選策會，曾銘宗向《東森新媒體ETtoday》表示，選策會本來的用意是要在艱困選區找出候選人，既然現在外界有不同意見，要發揮該有的功能就會有困難，因此他贊成停止運作，防止繼續產生重大後遺症，且此舉也可以讓決策越快越好。

由於黃健庭表示今早才做成決定，記者詢問曾銘宗，在黃宣布前是否有接到通知？曾透露，他沒有接到通知。記者追問，看記者會才知道？曾說：「對。」

國民黨15日宣布的選策會報成員包含傅崐萁、李全教、曾銘宗、前立委黃昭順、台北縣前縣長周錫瑋、新竹縣前縣長邱鏡淳、苗栗縣前縣長劉政鴻、高雄市前議長莊啟旺、桃園縣前縣長黃敏恭。

李全教曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案，傅崐萁則曾涉炒股案，是名單中最受爭議的兩人；國民黨近幾個月狂打民進黨黑金問題，然而當綠營修訂「排黑條款」，藍營卻反其道而行，不少國民黨員紛紛提出質疑與批評，連鮮少對黨務發言的新北市長侯友宜也罕見抨擊「拒絕黑金復辟」。

在各方批評與指教下，李全教16日宣布請辭選策會，原先傳出擬增前台南市議員謝龍介與前屏東立委蘇清泉遞補，但謝則婉拒。對比李全教請辭，傅崐萁則高調要侯友宜宣布參選2024總統，甚至直言要侯接管選策會。