　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李正皓痛罵陳玉珍是「福建軍區在台發言人」　把她押起來剛好而已

▲▼李正皓痛罵陳玉珍是「福建軍區在台發言人」。（圖／翻攝自李正皓臉書／記者屠惠剛攝）

▲李正皓痛罵陳玉珍是「福建軍區在台發言人」。（圖／翻攝自李正皓臉書／記者屠惠剛攝） 

記者林彥臣／綜合報導

金門二膽島26歲伙房兵陳嘉壎9日穿著救生衣游到中國，金門地檢署於17日正式發布通緝，目前陳嘉壎的所有資訊，幾乎透過金門立委陳玉珍對外公布。對此名嘴李正皓在新聞節目《關鍵時刻》上就痛罵陳玉珍是「福建軍區在台發言人」，國安單位把她押起來，根本剛好而已。

李正皓先痛批民進黨政府，不敢將中國定調為「敵人」，因為陳嘉壎目前適用的是《陸海空軍刑法》39條「意圖長期脫免職役而離去或不就職役者」是輕罪，而不是定調適用24條「投敵」，這是大是大非的問題。

李正皓接著表示，這件事情搞清楚之後，為什麼陳玉珍敢大放厥詞，「陳玉珍在我的角度裡，她就是福建軍區在台發言人嘛！」

▲▼立委陳玉珍聯訪 失蹤上兵在大陸平安相關 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李正皓認為，陳玉珍的言論根本在配合中國的大內宣、大外宣 。（圖／記者屠惠剛攝）

李正皓說，他百思不得其解，為什麼不把陳玉珍抓起來？因為「（中國）不是敵人」陳玉珍只不過是幫鄰國講講話，所以沒辦法抓起來，「問題是大家可以接受嗎？」

李正皓認為，陳玉珍現在的行為，國安單位把她押起來根本剛好而已，因為陳玉珍的言論根本在配合中國的大內宣、大外宣。

主持人劉寶傑補充，就像退輔會主委馮世寬說的，這個人連父母都不要了，乾脆就不要這個人了，但是為了要亡羊補牢，要把台灣的洞給補起來。

李正皓說，中國網友現在在流傳，中國會送房子給陳嘉壎的訊息，為什麼會流傳這件事，就是在看台灣政府的反應，如果台灣政府在軟弱下去，絕對會送房子。

李正皓強調，這幾天媒體大量報導陳嘉壎是因為債務問題才去中國，不是因為政治或情報因素，如果這件事可以被接受，以後沒有「投共」這件事，每個人都可以編出理由，國家還會幫你洗地、帶風向。

李正皓說，「投共就是投共，我管你什麼理由，你就是叛逃、投敵者，處死刑、無期徒刑，或十年以上有期徒刑」。
 

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
普丁被通緝！　國際法院怒發逮捕令
張育成記錄老婆「懷孕美照」　一家四口幸福畫面曝光
大樂透1億一注獨得！獎落這縣市
撞「勞斯萊斯」要修250萬！　CRV女車主徬徨畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李正皓痛罵陳玉珍是「福建軍區在台發言人」　把她押起來剛好而已

外交部辦晚宴　宏都拉斯大使卻沒到！蔡英文「台灣是世界的台灣」

會晤交通部政次胡湘麟　謝國樑盼政院「延長財務周」

松本梨香登TFT熱唱「成為寶可夢大師」　一小時湧40萬人朝聖：是童年啊

「黑金議題」好感度出爐　數據曝：藍綠相同！批評壓力轉至國民黨

選策會爭議恐釀朱侯對峙　她舉「這事」嗆：煩死了！要有什麼心結

趙少康轟「普發6千只能繳電費」　她困惑：你每月用電超過7百度？

避政治干擾！賴清德辭大法官提名小組召集人　副召集人翁岳生代理

藍營「這三人」反應錯誤？　李艷秋批選策會：壞掉了！需打掉重練

徐巧芯VS費鴻泰4／26前揭曉　國民黨公布立委提名第一階段19選區

輕航機爬升突傾斜墜毀　釀2死...家屬哭腫雙眼相驗

二膽伙房兵陳嘉壎脫逃　17日正式發布通緝！

南港車站前死亡車禍！恐怖撞擊畫面曝　19歲騎士噴飛慘死

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

正妹1歲高燒後成聾啞人　靠繪畫追夢鼓勵大眾！

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

BLACKPINK出道7年「破20項世界紀錄」　Lisa「亞洲第一」IG粉絲4年衝9000萬

韓國啦啦隊女神重磅加盟！李多慧加入Rakuten Girls

婦女信「因果論」不殺生　養百鼠爬滿牆鄰居嚇瘋

鮮蚵吃到飽只要$199！　漁港直送不限時超佛系

李正皓痛罵陳玉珍是「福建軍區在台發言人」　把她押起來剛好而已

外交部辦晚宴　宏都拉斯大使卻沒到！蔡英文「台灣是世界的台灣」

會晤交通部政次胡湘麟　謝國樑盼政院「延長財務周」

松本梨香登TFT熱唱「成為寶可夢大師」　一小時湧40萬人朝聖：是童年啊

「黑金議題」好感度出爐　數據曝：藍綠相同！批評壓力轉至國民黨

選策會爭議恐釀朱侯對峙　她舉「這事」嗆：煩死了！要有什麼心結

趙少康轟「普發6千只能繳電費」　她困惑：你每月用電超過7百度？

避政治干擾！賴清德辭大法官提名小組召集人　副召集人翁岳生代理

藍營「這三人」反應錯誤？　李艷秋批選策會：壞掉了！需打掉重練

徐巧芯VS費鴻泰4／26前揭曉　國民黨公布立委提名第一階段19選區

網紅包廂性侵19歲醉女！Twitch直播主「目擊過程」竟轉頭離開

李正皓痛罵陳玉珍是「福建軍區在台發言人」　把她押起來剛好而已

丈夫違停罰單地址好熟悉　人妻一查挖出「5年綠光真相」崩潰

才被爆是「炒飯正妹」幕後推手！　AV導演遛完狗「家門前遭毆打」

《TÁR 塔爾》合作薩滿巫師來台！3天慶典還有占卜、座談、市集

網瘋傳「75元爽吃海底撈」再打包零食　店家祭出新規定反制了

黑暗榮耀》宋慧喬復仇計畫一氣呵成　不到最後停不下來

爆準！第一眼會挑哪色？秒測出你的「真實性格」

兵庫必玩丹波筱山市！嚴選3間古民家旅宿　400年旅館還吃到牡丹鍋　

外媒：俄擬秘密計畫「顛覆摩爾多瓦」 力阻加入北約傾向西方

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

政治熱門新聞

登記6000元！22起日每日兩組

6000怎麼領？　「登記入帳」4步驟一次看

外交部辦晚宴　宏都拉斯大使沒到

蔡英文「10年不漲電價」又跳票！　趙少康氣炸了

李正皓痛罵陳玉珍：福建軍區在台發言人

松本梨香登TFT唱成為寶可夢大師

中正紀念堂改名？　陳建仁指「有共識」：專案小組評估研議中

會晤交通部政次胡湘麟　謝國樑盼政院舒緩財政負擔

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

二膽兵待3年全掌握　島上僅40人

「黑金議題」好感度出爐　數據曝：藍綠相同！批評壓力轉至國民黨

藍營「這三人」反應錯誤？　李艷秋批選策會：壞掉了！需打掉重練

選策會爭議恐釀朱侯對峙　她舉「這事」嗆：煩死了！要有什麼心結

網址「6000.gov.tw」超好記！　3/22上網登記準備領6000

更多熱門

相關新聞

陳兵漂陸第8天！陸軍司令徐衍璞親赴二膽島

陳兵漂陸第8天！陸軍司令徐衍璞親赴二膽島

陸軍發生金防部二膽守備隊陳姓上兵9日失聯後，被發現已由中國海警救起，目前傳人被安置在廈門。事隔8天，陸軍司令徐衍璞今（17日）親赴大膽島與二膽島慰勉官兵，並頒發團體加菜金及慰問品。徐衍璞表示，幹部要運用組織力量，全力協助解決官兵所遇問題，即時伸出援手；而弟兄姐妹如遇任何困難，都應立即向幹部反映，尋求解決之道。

國內首例H9N2禽流感！防檢局：金門發現「4551隻土雞全撲殺」

國內首例H9N2禽流感！防檢局：金門發現「4551隻土雞全撲殺」

詐團「角色扮演」　榨乾他還騙帳戶淪人頭

詐團「角色扮演」　榨乾他還騙帳戶淪人頭

傳失聯陳兵獲贈廈門房子　邱國正：認知作戰一環

傳失聯陳兵獲贈廈門房子　邱國正：認知作戰一環

上兵懂啥不是重點　正視軍紀問題

上兵懂啥不是重點　正視軍紀問題

關鍵字：

陳嘉壎上兵失蹤逃兵投共陳玉珍金門李正皓關鍵時刻

讀者迴響

熱門新聞

即／普丁被通緝！國際法院怒了

實習學妹幫除毛　男病患突「大噴射」！

炒飯正妹「聯絡人是AV導演」！她看破手腳

蘿莉塔在父親告別式上槓小三：野女人就是她

25歲女開CRV撞勞斯萊斯　初估維修費250萬

快訊／二膽伙房兵陳嘉壎脫逃！今正式發布通緝

撞勞斯萊斯要修250萬　CRV女車主徬徨畫面曝光

即／台電桃園大湳變電站大火！停電影響6476戶

小吃店被開罰　炒飯正妹道歉了

地板黏3粒「驚天巨屎」爆笑真相曝

鼓鼓才剛放閃大元　馬上宣布好消息！

她拍婚紗照「燙捲髮」準新郎氣炸

有錢就爽！年收入「達這數字」幸福感爆棚　研究證實了

龍千玉兒墜谷6年　突暴哭淚揭近況

張育成飛美前夕記錄老婆「懷孕美照」

更多

最夯影音

更多
輕航機爬升突傾斜墜毀　釀2死...家屬哭腫雙眼相驗

輕航機爬升突傾斜墜毀　釀2死...家屬哭腫雙眼相驗
二膽伙房兵陳嘉壎脫逃　17日正式發布通緝！

二膽伙房兵陳嘉壎脫逃　17日正式發布通緝！

南港車站前死亡車禍！恐怖撞擊畫面曝　19歲騎士噴飛慘死

南港車站前死亡車禍！恐怖撞擊畫面曝　19歲騎士噴飛慘死

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

正妹1歲高燒後成聾啞人　靠繪畫追夢鼓勵大眾！

正妹1歲高燒後成聾啞人　靠繪畫追夢鼓勵大眾！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面