李正皓痛罵陳玉珍是「福建軍區在台發言人」　把她押起來剛好而已

▲李正皓痛罵陳玉珍是「福建軍區在台發言人」。（圖／翻攝自李正皓臉書／記者屠惠剛攝）

記者林彥臣／綜合報導

金門二膽島26歲伙房兵陳嘉壎9日穿著救生衣游到中國，金門地檢署於17日正式發布通緝，目前陳嘉壎的所有資訊，幾乎透過金門立委陳玉珍對外公布。對此名嘴李正皓在新聞節目《關鍵時刻》上就痛罵陳玉珍是「福建軍區在台發言人」，國安單位把她押起來，根本剛好而已。

李正皓先痛批民進黨政府，不敢將中國定調為「敵人」，因為陳嘉壎目前適用的是《陸海空軍刑法》39條「意圖長期脫免職役而離去或不就職役者」是輕罪，而不是定調適用24條「投敵」，這是大是大非的問題。

李正皓接著表示，這件事情搞清楚之後，為什麼陳玉珍敢大放厥詞，「陳玉珍在我的角度裡，她就是福建軍區在台發言人嘛！」

▲李正皓認為，陳玉珍的言論根本在配合中國的大內宣、大外宣 。（圖／記者屠惠剛攝）



李正皓說，他百思不得其解，為什麼不把陳玉珍抓起來？因為「（中國）不是敵人」陳玉珍只不過是幫鄰國講講話，所以沒辦法抓起來，「問題是大家可以接受嗎？」

李正皓認為，陳玉珍現在的行為，國安單位把她押起來根本剛好而已，因為陳玉珍的言論根本在配合中國的大內宣、大外宣。

主持人劉寶傑補充，就像退輔會主委馮世寬說的，這個人連父母都不要了，乾脆就不要這個人了，但是為了要亡羊補牢，要把台灣的洞給補起來。

李正皓說，中國網友現在在流傳，中國會送房子給陳嘉壎的訊息，為什麼會流傳這件事，就是在看台灣政府的反應，如果台灣政府在軟弱下去，絕對會送房子。

李正皓強調，這幾天媒體大量報導陳嘉壎是因為債務問題才去中國，不是因為政治或情報因素，如果這件事可以被接受，以後沒有「投共」這件事，每個人都可以編出理由，國家還會幫你洗地、帶風向。

李正皓說，「投共就是投共，我管你什麼理由，你就是叛逃、投敵者，處死刑、無期徒刑，或十年以上有期徒刑」。

