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國內首例H9N2禽流感！防檢局：金門發現「4551隻土雞全撲殺」

▲▼金門出現首例H9N2禽流感，禽場內的4551隻土雞全撲殺。（圖／防檢局提供）

▲金門出現首例H9N2禽流感，禽場內的4551隻土雞已經全撲殺。（圖／防檢局提供）

記者許敏溶／台北報導

動植物防疫檢疫局（防檢局）今（17日）證實，金門縣動植物防疫所（金門防疫所）執行禽流感防疫計畫時，在金門縣金寧鄉1紅羽土雞場採樣監測，經家畜衛生試驗所昨（16日）檢出H9N2低病原性禽流感，因此株病毒曾有人類感染案例，先採取高規格處置，全場撲殺土雞4551隻及場區清潔消毒作業，維護公共衛生及產業健康安全發展。

防檢局副局長徐榮彬指出，H9N2亞型低病原性禽流感為國內家禽首次檢出亞型，防檢局不敢輕忽，優先採取高規格防疫處置，金門防疫所動物防疫人員今天在金門縣衛生局人員監督下完成著裝，並執行預防性撲殺工作，計撲殺土雞4551隻，並就地焚燒掩埋及督導該場完成場區清潔及消毒工作，同時人員、裝備及車輛等亦完成消毒。該場周邊半徑1公里共2場禽場，已由動物防疫人員完成臨床檢查，沒有異常情形；禽場等相關人員將由衛生人員執行後續健康照護。

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▲▼防檢局局長邱垂章(右)與副局長徐榮彬（左）宣布，在金門發現國內首例H9N2。（圖／記者許敏溶攝）

▲防檢局局長邱垂章(右)與副局長徐榮彬（左）宣布，在金門發現國內首例H9N2。（圖／記者許敏溶攝）

徐榮彬補充，經畜衛所分析，此株病毒H9基因片段序列，比對結果序列與中國2021-2022年家禽、環境與人類等H9N2病毒最為相近，基因相似度為98.9%。N2基因片段序列，比對結果序列與中國2020-2022年家禽、環境與人類等H9N2病毒最為相近，基因相似度為98.9%。

徐榮彬表示，H9N2病毒經過20年以上的演化，大陸已經演化出許多分支。目前依據HA與NA基因比對資料與中國大陸福建省人類案例、環境與禽場最為相近。後續完成病毒8段基因全長序列，方能進一步釐清是否與中國的人類感染病毒株有關。另依國際禽流感案例分析，新亞型之禽流感病毒主要透過候野鳥遷徒、移動而造成多點位傳播，不易防控。

▲▼金門出現首例H9N2禽流感，禽場內的4551隻土雞全撲殺。（圖／防檢局提供）

▲金門出現首例H9N2禽流感，禽場內的4551隻土雞已經全部撲殺。（圖／防檢局提供）

疾管署與防檢局都表示，由於H9N2對人是低危險性，不至於有擴散風險，所以不會針對金門的肉品與雞蛋輸出進行管制。

防檢局強調，由於H9N2亞型低病原性禽流感曾在中國大陸發生禽傳人的案例，我國為防範禽流感禽傳人事件發生，農委會已在2015年6月15日公告「雞、鴨、鵝及火雞等活體家禽禁止零售市場展示、陳列及販售」。另防檢局在每個屠宰場都有派駐屠宰衛生檢查人員作嚴格的把關，提供消費者健康的肉品來源，只要將禽肉及禽蛋煮熟，避免接觸及餵飼野生禽鳥，注意洗手等個人衛生措施，就可避免感染的風險。

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