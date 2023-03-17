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北市聯邦獅子會贈台東初來國小社團發展經費　金額近23萬　

▲112年度台北市聯邦獅子會捐贈台東縣海端鄉初來國小學生社團發展經費。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲112年度台北市聯邦獅子會捐贈台東縣海端鄉初來國小學生社團發展經費。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台北市聯邦獅子會17日蒞臨台東縣海端鄉初來國小捐贈學生足球和烏克麗麗社團發展經費共NT$229,958元，支持學校的運動教育和藝術發展，讓學生有更多元的學習機會。

捐贈典禮首先由部落耆老演唱傳統歌謠為參加的貴賓祈福。其次，由足球社團學生進行足球基本動作的展演，熟練的基本動作配合輕快的旋律，充分展現學生平日練習的成果，精湛的表演獲得在場來賓肯定與熱情的掌聲。足球隊長在表演的最後以朗讀的方式說出他們對於聯邦獅子會的感謝。在雙方互贈捐助支票以及感謝狀之後，初來國小的學生應用所學，引導貴賓一同製作布農族傳統串珠手環並親自為貴賓們配戴，為捐贈典禮劃下圓滿的句點。

▲112年度台北市聯邦獅子會捐贈台東縣海端鄉初來國小學生社團發展經費。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台北市聯邦獅子會陳文欣會長表示：聯邦獅子會一直以來都關注偏鄉兒童和青少年的發展，由該會廖睿紳前會長(今年任職國際獅子會300A3區首席榮譽顧問)、柯富霖前會長、鄭詠升前會長(今年任職國際獅子會300A3區理事)、溫義雄前任會長至今，此次捐贈是聯邦獅子會連續第5年捐贈初來國小，希望藉由持續的力量，穩定支持偏鄉學童發展優勢的運動與音樂智能，培養良好的休閒習慣，藉由成功的舞台與球場上的經驗，發揮所長並提昇學習的自信。

初來國小吳運全校長也表示：足球運動具備全身發展的特質，是一項適合學生運動發展的運動項目；烏克麗麗入門容易，學習的經驗方便類化至吉他的學習，融入傳統歌謠將布農文化隨口傳唱，再加上部落學生的兄姊長輩也多能彈奏吉他，可以發展成為家庭或部落共同的休閒活動。感謝台北市聯邦獅子會長期的關注，讓學校有穩定的支持力量為學生規劃多元的學習活動。

最後感謝台北市聯邦獅子會　朱育餘A3區兩性關懷委員會主席每年贈送禮物給本校全體學童，今年更是做了最好的身教，朱育餘主席賢伉儷帶著令郎朱睿騏同學一起來贈送小朋友們最喜歡的米奇便當餐盒給本校全體同學，讓每位同學都不亦樂乎，雀躍興奮的收到了喜歡的禮物，為本次的社會服務畫下完美溫馨的句點。

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