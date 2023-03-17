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花蓮慈濟骨科駐診長濱鄉衛生所　獲鄉親好評將再增腸胃科門診

▲花蓮慈濟每週三長濱衛所開設骨科門診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲花蓮慈濟每週三長濱衛所開設骨科門診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升台東醫療服務量能，佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院與台東縣衛生局合作，自111年9月起於長濱鄉衛生所提供骨科門診，日前花蓮慈濟醫院更為了強化骨科專業服務，特地安排搭載雙能量X光吸收骨質密度測量儀器（DEXA）車輛，協助提供鄉親更完善的骨科檢查服務，預計今年4月將試辦腸胃科門診，減少民眾往返台東市區或外地大醫院看診或轉診之不便與風險。

台東縣政府表示，長濱鄉衛生所新建大樓於111年4月落成啟用，改善了民眾就醫要先爬過好漢坡的不便，提供了更友善的就醫環境，感謝花蓮慈濟醫院為長濱鄉衛生所給予醫療量能支持，自去年9月起由醫師陳林睦提供骨科門診，大大改善民眾就醫之不便。

▲花蓮慈濟每週三長濱衛所開設骨科門診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

衛生局表示，感謝各界為提升台東醫療服務量能盡心力，長濱鄉衛生所骨科專科門診現由花蓮慈濟醫院陳林睦醫師駐診，並固定每周三上、下午為鄉親服務，患者都覺得陳醫師為人親切、熱心，聽到鄉親有就醫的困難能主動幫忙解決，體恤民眾，感到相當貼心。

衛生局進一步說明，花蓮慈濟醫院為配合台東縣長濱鄉衛生所骨科專科門診，於上月15號安排搭載雙能量X光吸收骨質密度測量儀器（DEXA）車輛，提供民眾完善骨科的檢查服務，當天配合骨質密度檢查約57人，骨質密度異常24人，檢查結果馬上進行衛教指導及治療，讓民眾了解本身骨質密度情形，如何飲食調整，運動及自我如何保養，藥物鈣片治療，民眾覺得相當有成效，不用跑到大醫院等候太久且要預約才可做檢查，長濱鄉衛生所提供了便利性、就近性的醫療服務相當開心。

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