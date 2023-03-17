全國青年盃健力錦標賽公東高工超強　勇奪10金9銀5銅

▲公東高工健力隊，奪得10金9銀5銅佳績。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣私立公東高工健力隊日前參加112年全國青年盃健力錦標賽，成績優異，一舉奪得10金9銀5銅佳績，除此外並獲得精神總錦標與高女組亞軍殊榮，同時有2位女選手共計打破6項全國紀錄，其中吳佩蓁同學更獲得大會最高榮譽的最佳舉者獎。

今年度全國青年盃健力錦標賽於高雄市苓雅運動中心運動中心舉行，公東高工健力隊教練胡俊雄帶著6位選手，幾日征戰下來，終於在眾多好手群中脫穎而出，表現的成績令人驚艷。

就讀餐飲科3年級的吳佩蓁成績最為亮麗，參加高女組76公斤級，在蹲舉、臥舉、硬舉及3項總和不但榮獲4面金牌，並且成為這4項的最新全國紀錄保持者，也因此成為大會最佳舉者獎得主。

就讀建築科2年級的邱子恩，參加高女組63公斤級，成績同樣亮麗，在蹲舉及臥舉項目雙雙得金，成績也打破全國紀錄。

胡教練特別提到健力隊員當中吳沛蓁、古心薇、邱子恩及顏邵葵上個月甫獲選為亞洲盃健力錦標賽國手資格，將於4/30-5/7遠赴印度參加比賽。

公東高工李恭榮校長表示，很感謝公東高工能與卑南國中合作，讓選手可以在台東縣內完成3級培育，更感謝陳文靜校長及胡教練平日細心指導選手，讓他們的成績突飛猛進，在此向健力隊的選手們表示最熱烈的祝賀與崇高的敬意，期待他們在未來的比賽中同樣亮眼。