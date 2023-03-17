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延長遊客停留阿塱壹古道時間　南田入口創作「巨手」裝置藝術

▲阿塱壹古道南田入口處附近的手部藝術裝置為加拿大藝術家Dave Hind之作品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲阿塱壹古道南田入口處附近的手部藝術裝置為加拿大藝術家Dave Hind之作品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為提供遊客更完善的旅遊體驗，同時也鼓勵阿塱壹古道遊客延長停留時間，特邀加拿大藝術家Dave Hind前往達仁鄉南田村，並與在地交流，於阿塱壹古道入口處創作「巨手」裝置藝術，不僅拓展遊賞範圍及停留時間，同時串聯鄰近的南田社區部落觀光資源，以期吸引民眾走進部落探索排灣族人文內涵。

台東縣政府原住民族行政處指出，Dave Hind表達希望創作過程能親自與在地部落交流，因此，他今年初剛到台東時，即帶了在加拿大花了近一年時間構思的創作手稿，拜訪南田村村長和部落，聆聽在地建議，與排灣族紋青師交流手紋的含意。經過近一個月的溝通交流，以「波浪和山谷」手紋呈現此次駐地的創作成果，象徵台灣豐沛富饒的人文與自然能量。

原民處說明，Dave Hind自稱為「創造者」(Thing Maker)，過去20年多來，Dave使用回收、打撈和蒐集的廢料再創作，作品多具與環境互動功能性，包含樂器，雕塑，鋁畫和小型庇護所。他擅長在牆面利用大量的鋁或是廢金屬作畫，獨特風格曾於2006年於多倫多戶外藝術展獲得最佳展示獎；長年與社區、團體、學生和藝術家合作。

Dave Hind分享，創作過程他堅持大量使用回收廢鐵，和海岸邊漂流物，他每天去海邊，看到漂流物時便彎腰撿起，在撿的過程中思考如何讓舊的東西擁有新生命；同時他也在思考人類面對大海時，該如何與環境互動進而保護海洋與生態，希望將永續概念融入作品中。

Dave Hind表示，南田有非常漂亮的海洋和美麗的自然風景；尤其這裡的人很溫暖，如果大家都能重視環境與文化議題，這個世界就會很和平，謝謝台灣和每一個人的邀請與款待，現在我有一個寶貝座落台灣，望著太平洋。此件作品尚未命名，未來，他希望邀請大家來為這件作品命名，也歡迎大家來現場與作品拍照互動，同時觀賞南田這片美麗的海洋。

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