開價4.6億！俄前總統雇「瓦格納傭兵」　暗殺義大利國防部長

▲情報部門稱，前俄羅斯總統梅德韋傑夫（左）下令暗殺義大利國防部長克羅塞托（右）。（組圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

義大利情報部門稱，前俄羅斯總統梅德韋傑夫祭出超高賞金1500萬美元（約新台幣4億6000萬元），密令俄國傭兵組織「瓦格納集團」暗殺義大利國防部長克羅塞托，疑似為了阻止克羅塞托批評俄國的言論。

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）先前嚴正指出，俄羅斯因不滿歐洲國家支持烏克蘭，透過傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）有計畫地幫助北非難民偷渡，助長歐盟移民危機並消耗國力。

義大利媒體《Il Foglio》稱，情報部門截獲消息，前俄羅斯總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）為阻止克羅塞托發表上述批評俄國的言論，密令瓦格納集團在克羅塞托發表聲明前將他暗殺，賞金高達1500萬美元（約新台幣4億6000萬元）。

《每日郵報》報導，梅德韋傑夫或許對克羅塞托早有不滿，他今年1月份曾公開稱，「克羅塞托是一個『怪人』，是歐洲權力結構無數傻瓜其中之一。」

瓦格納組織首腦是普丁多年好友普里格津（Yevgeny Prigozhin），曾多次派遣武裝人員助俄羅斯作戰，包括去年2月下旬俄國在烏克蘭展開的「特別軍事行動」。