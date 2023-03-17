15歲女每天早起3小時取水！展望會：缺水地區不是渴死，而是病死

▲全球每年有140萬人死於沒有安全飲用水及髒亂的衛生環境，其中7400萬人的壽命因此縮短。（圖／台灣世界展望會提供）

記者林育綾／綜合報導

顛覆外界想像，缺水地區的人不是「渴死」，而是「病死」的！據聯合國世衛統計，全球仍有約20億人沒有乾淨水可以飲用，每年有140萬人死於沒有安全衛生的飲用水，其中7400萬人的壽命因此縮短；有學童必須每天早起3小時去取水，因此遲到、睡眠不足，有時還穿著被弄髒的制服到校。世界展望會發起救援行動，讓更多孩子有乾淨水源。

2022年展望會在8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，約有8萬9千位受益；今年擴大規模，邀請民眾一起為斯里蘭卡、莫三比克、馬拉威、馬利、民主剛果、印尼、尼日等創造改變，搶救因喝髒水而死亡的孩子。

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▲15歲女學生希拉過去必須早起，到離家3小時路程的地方取水。（圖／台灣世界展望會提供）

展望會提到，在缺乏乾淨用水與基礎衛生條件下，脆弱地區的兒童往往受到多重負面影響，如剝奪教育、疾病、飢餓與貧窮等。像是莫三比克的15歲女學生希拉提到，如果展望會沒有在她們社區（克魯塞羅社區）建置供水系統，如今可能已經輟學了。

因為在過去，她必須擔起取水給全家用的重擔，每天早起到離家3小時路程的池塘取水，不只上學常遲到，有時候甚至得穿著因取水弄髒的校服去學校上課，因而被嘲笑，或是上課打瞌睡。如今有了供水系統，可以準時去上課，並在學校喝到乾淨的水，能夠朝著當老師的夢想邁進。

▲展望會深入學校、社區等地，倡導正確的衛生教育觀念，並現場傳授非洲簡易洗手裝置「Tippy-Tap」的製作及使用方式。（圖／台灣世界展望會提供）

在沒有乾淨水源的地區，腹瀉是5歲以下兒童死亡的⼀個主要原因。為了讓四面環海、卻排名世界第18缺水的台灣民眾更了解水資源的珍貴，展望會深入學校、社區等地，倡導正確的衛生教育觀念，並現場傳授非洲簡易洗手裝置「Tippy-Tap」的製作及使用方式，讓孩童體會在水資源有限的困境下，每一滴水得來不易，並培養珍惜水資源的好習慣。

▲展望會除了在地區推動永續用水建置方案，也在水資源行動中倡導性別平等與社會包容。（圖／台灣世界展望會提供）



展望會除了在地區推動永續用水建置方案外，也在水資源行動中倡導性別平等、社會包容，使所有族群、性別等皆能公平的參與水資源行動；同時合作夥伴互補，連結在地與國際夥伴資源，放大整體效益，打造以社區為基礎的工作模式，讓社區在展望會離開後，仍可以繼續維護其水資源設施，以此陪伴、輔導社區邁向永續水循環。

在世界水資源日（3/22)前夕，台灣世界展望會邀請民眾正視不乾淨水源帶來的無聲危機，捐款台灣世界展望會「乾淨的水源、孩子的救援」水資源行動，讓弱勢社區、孩童擁有健康成長的機會。即日起至5/15凡單筆捐款滿6000元(含)以上，即贈美國時尚環保品牌HYDY「360ml保溫瓶」1個 （原價$1,980），數量有限，贈完為止。

▲展望會感謝台灣民眾的愛心，讓他們在缺水的地區建造供水設施。（圖／台灣世界展望會提供）