　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨團籲政府公平調配水資源　張其祿：別讓農民用水權被犧牲

▲民眾黨團14日「前瞻砸千億！農業旱災增百倍」記者會。（圖／民眾黨團提供）

▲民眾黨團14日「前瞻砸千億！農業旱災增百倍」記者會。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

南台灣降雨量創30年來新低，台南轉為減量供水，高雄也變為減壓供水，除此之外，目前全台水庫淤積三分之一，管線漏水率約13.6%。對此，民眾黨立法院黨團今（14日）表示，台灣不是缺水，而是欠缺妥善調配，政府不能臨渴才掘井，必須加速管線汰換、增加中流儲水設施，積極且多元化開發水資源，有效開源節流，才能緩和缺水問題，因此呼籲政府公平調配水資源，並針對缺水提出務實應對方案。

民眾黨立委陳琬惠表示，2年前台灣才發生旱災，當時西部大面積農田被迫停灌休耕，豈料今年旱象重演，曾文水庫蓄水量僅剩12.6％，白河水庫僅剩19.8％，政府還是只會「臨渴掘井」。

陳琬惠說，蔡政府自2017年啟動前瞻基礎水環境建設計畫，台灣還是缺乏有效的節流手段，政府始終抱持僥倖心態，一再聲稱供水正常，拿農業用水滿足工業用水，撐不住才緊急開挖抗旱水井，政府口口聲聲要打造「韌性農業」，如今只剩「任性」不給水，到底重不重視農業用水？

陳琬惠指出，節流最大的困境，來自全台各地自來水管線逐漸老化，且道路長期受重車行駛輾壓、工程不斷挖修，再加上地震頻繁，導致管線普遍嚴重受損，造成全年漏水率13.6%，漏水量約4億1518.75萬噸，相當於4.6座南化水庫蓄水量。

陳琬惠認為，台灣水資源大量流失，「降漏」才能真正節流，政府應加快汰換水管速度、增設中流儲水設施，也全面調查農業縣圳道缺漏，盡快安排修繕作業。

民眾黨立委張其祿也表示，事實上台灣「不缺降水」，缺的是節流儲存和調配水資源的能力；今年嘉南平原1.9萬公頃稻作休耕，引發農民不滿，批評農業用水順位被擺在工業用水之後，這就是國土開發未欠考慮的惡果。

張其祿進一步指出，政府近期發展南部科學園區，科技業頻繁擴廠讓工業用水量飆升卻未做好配套，農業大受影響；舉例來說，如果缺水持續，愛文芒果等農產5月產期無法順利灌溉，總統蔡英文口中的「芒果乾」恐會成真；要解決中南部缺水，經濟部與農委會早該協調水資源分配問題，而非一直讓農民用水權被犧牲。

張其祿表示，執政黨「有水不管，缺水才喊」，缺乏對水資源應用的長遠規劃，呼籲政府做好國土規劃，加速完善基礎建設，透過教育改善用水文化，落實開源節流。

民眾黨團總召邱臣遠表示，政府不斷吹噓投入千億的前瞻基礎建設水環境建設計畫成效，然而前瞻水環境建設前三期已經花了1357億元，面對旱災還是束手無策，近年來台灣面臨兩次大缺水，以及局部缺水危機，政府卻只能向農民搶水，才能勉強維持工業與民生用水。

邱臣遠認為，前瞻水環境建設計畫應要設法增加利用每年逕流入海約數百億噸的水資源，才是真正的「前瞻」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
台網紅撞臉《黑暗榮耀》姜賢南！　本尊笑喊：瞞不住了
他拉肚子！一照「腸道全塞住了」　醫：1跡象恐癌警訊
蘋果無預警上架2新品！　果粉嗨了
劉亞仁吸毒證據印出來　「多達一萬張」
快訊／陽明員工嗨領134萬元「年中獎金」！
留言「吃別人老公」挨告　蘿莉塔挺孕肚堅稱無罪！
看Netflix「羞羞片」怕被抓包　內行教一招解決

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「這族群」不過白色情人節？　數據曝：21.5％過西洋情人節

高金素梅「疑美論」惹怒陳建仁　質詢官員簡報用「簡體字」

普發現金6000元　立法院16日協商特別預算案

民眾黨團籲政府公平調配水資源　張其祿：別讓農民用水權被犧牲

高金素梅「疑美論」激怒陳建仁　綠委轟：別跟中國扮乩童跟桌頭

聲援鍾沛君！他轟史書華沒醫德　點綠營「這群人」問：不生氣嗎？

退役軍人堅持赴陸「慶黃埔」　國民黨反對：勿陷同袍於不義

亡羊補牢！離島官兵擬加強財務、感情鑑定　有違常情之事就調離

為2024請益馬英九！　朱立倫曝光談話內容：團結一致避免爭議

主計長：物價已經在往下趨勢　預計整年不會超過2.12％

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

妻找不到髮圈房內四處繞！　聽尪提醒「在手上」尷尬微笑

韓國猛敲22分海放大陸　轟2滿貫砲「5局就收工」

甄子丹「不甩抵制聲」現身奧斯卡　范冰冰深V.蕾哈娜帶球比辣

民宿滿地菸蒂酒瓶！老闆氣炸　求償2萬2被留1星負評+恐嚇

爸帥氣教學如何丟漁網　下秒噗通落水全場笑翻

「這族群」不過白色情人節？　數據曝：21.5％過西洋情人節

高金素梅「疑美論」惹怒陳建仁　質詢官員簡報用「簡體字」

普發現金6000元　立法院16日協商特別預算案

民眾黨團籲政府公平調配水資源　張其祿：別讓農民用水權被犧牲

高金素梅「疑美論」激怒陳建仁　綠委轟：別跟中國扮乩童跟桌頭

聲援鍾沛君！他轟史書華沒醫德　點綠營「這群人」問：不生氣嗎？

退役軍人堅持赴陸「慶黃埔」　國民黨反對：勿陷同袍於不義

亡羊補牢！離島官兵擬加強財務、感情鑑定　有違常情之事就調離

為2024請益馬英九！　朱立倫曝光談話內容：團結一致避免爭議

主計長：物價已經在往下趨勢　預計整年不會超過2.12％

萬海過去兩年賺很多為何還要發行公司債　法人給答案

「傳奇女優」神隱2年回歸了！　情慾戲重拍10次...男演員也震驚

十大死因「至少8個與肥胖有關」！符合3條件＝醫學定義胖

桃機新董座楊偉甫就任　任內2大挑戰！「第三航廈跑道拚如期完工」

從矽銀破產看國銀！　金管會5大審視指標：韌性足夠

台灣早餐店世界第一！她讚這服務「最極致」　網共鳴：難怪離開就老得快

中市299月票要納台鐵！盧秀燕將北上爭取　交部：尊重地方規劃

蘋果無預警上架2新品！果粉嗨喊：真香

「這族群」不過白色情人節？　數據曝：21.5％過西洋情人節

菲律賓警察掃毒「開槍擊斃青少年」　遭判20年徒刑

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

政治熱門新聞

二膽上兵回台北休假行蹤曝　失聯前2天還有做這東西

黃瓊慧質詢問漂不漂亮　被罵爆曝真相

沈富雄預言：李四川有望接班新北市長

朱立倫透露　徵召侯友宜出戰2024成定局

陳建仁罕見動怒嗆立委：不要講疑美論

不要小看伙房兵！　退役少將曝失聯二膽上兵恐掌握「這機密」

邱太三：失聯上兵確認在大陸

邱國正駁「國軍沒蛋吃改喝豆漿」

邱國正：金門失聯上兵　非因內部管教離營

千筆故宮國寶檔案遭駭　陳建仁承認了

金門上兵15日未回先由憲兵隊偵辦　逃兵最重5年、投共最輕10年

宋楚瑜第5度挑戰總統大位？　最新網路民調曝光

高虹安唱五月天夯歌隨垃圾車播放　竹市警方說話了

桃園神社「送神返日」被轟　桃市府回應了

更多熱門

相關新聞

前瞻建設救缺水無用？　王鴻薇痛批花1807億通通「打水漂」

前瞻建設救缺水無用？　王鴻薇痛批花1807億通通「打水漂」

近期全台水情吃緊，南部降雨量創30年來新低。對此，國民黨立委王鴻薇14日就透過臉書痛批，前瞻基礎建設的其中第3項是「水環境建設」，從2017年到現在，已經編列了1807億元，蔡政府執政七年，六年都花大錢救缺水，結果還是年年缺水，令她質疑，花1807億通通打水漂？

呂秀蓮邀朝野立委出席「民間國是會議」

呂秀蓮邀朝野立委出席「民間國是會議」

呂秀蓮被問缺蛋　「上帝對台灣非常慈祥！放眼世界遭遇要珍惜」

呂秀蓮被問缺蛋　「上帝對台灣非常慈祥！放眼世界遭遇要珍惜」

核二廠2號機除役　王美花保證「不會缺電」：機組跟再生能源越來越多

核二廠2號機除役　王美花保證「不會缺電」：機組跟再生能源越來越多

郭揪進行合體遭拒？柯辦這樣說

郭揪進行合體遭拒？柯辦這樣說

關鍵字：

缺水水荒旱災民眾黨邱臣遠張其祿陳琬惠芒果乾

讀者迴響

熱門新聞

這縣市搶先發錢　這批人明天6000元直接入帳

明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

茄子蛋被爆解散！　「10年好交情輸在錢」單飛各自玩

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

二膽上兵回台北休假行蹤曝　失聯前2天還有做這東西

發薪日沒入帳！同事「卻沒疑問」他驚不對勁

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

解渴春雨要來了　連下2天最明顯時間曝

「黃金左手」吳宗軒爆穩交小6歲啦啦隊正妹

男警辦竊案　竟把外籍女帶到廁所搜全身

中華隊倒數第2「只贏中國」！投球均速曝　輸斜槓捷克

AV界震撼彈！三上悠亞正式「宣布引退」

茄子蛋遭爆解散　經紀公司發聲揭內幕

夫妻開車到南投鹿谷！翻車墜谷多日無人發現雙亡

更多

最夯影音

更多
楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄
黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面