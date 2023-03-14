民眾黨團籲政府公平調配水資源　張其祿：別讓農民用水權被犧牲

▲民眾黨團14日「前瞻砸千億！農業旱災增百倍」記者會。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

南台灣降雨量創30年來新低，台南轉為減量供水，高雄也變為減壓供水，除此之外，目前全台水庫淤積三分之一，管線漏水率約13.6%。對此，民眾黨立法院黨團今（14日）表示，台灣不是缺水，而是欠缺妥善調配，政府不能臨渴才掘井，必須加速管線汰換、增加中流儲水設施，積極且多元化開發水資源，有效開源節流，才能緩和缺水問題，因此呼籲政府公平調配水資源，並針對缺水提出務實應對方案。

民眾黨立委陳琬惠表示，2年前台灣才發生旱災，當時西部大面積農田被迫停灌休耕，豈料今年旱象重演，曾文水庫蓄水量僅剩12.6％，白河水庫僅剩19.8％，政府還是只會「臨渴掘井」。

陳琬惠說，蔡政府自2017年啟動前瞻基礎水環境建設計畫，台灣還是缺乏有效的節流手段，政府始終抱持僥倖心態，一再聲稱供水正常，拿農業用水滿足工業用水，撐不住才緊急開挖抗旱水井，政府口口聲聲要打造「韌性農業」，如今只剩「任性」不給水，到底重不重視農業用水？

陳琬惠指出，節流最大的困境，來自全台各地自來水管線逐漸老化，且道路長期受重車行駛輾壓、工程不斷挖修，再加上地震頻繁，導致管線普遍嚴重受損，造成全年漏水率13.6%，漏水量約4億1518.75萬噸，相當於4.6座南化水庫蓄水量。

陳琬惠認為，台灣水資源大量流失，「降漏」才能真正節流，政府應加快汰換水管速度、增設中流儲水設施，也全面調查農業縣圳道缺漏，盡快安排修繕作業。

民眾黨立委張其祿也表示，事實上台灣「不缺降水」，缺的是節流儲存和調配水資源的能力；今年嘉南平原1.9萬公頃稻作休耕，引發農民不滿，批評農業用水順位被擺在工業用水之後，這就是國土開發未欠考慮的惡果。

張其祿進一步指出，政府近期發展南部科學園區，科技業頻繁擴廠讓工業用水量飆升卻未做好配套，農業大受影響；舉例來說，如果缺水持續，愛文芒果等農產5月產期無法順利灌溉，總統蔡英文口中的「芒果乾」恐會成真；要解決中南部缺水，經濟部與農委會早該協調水資源分配問題，而非一直讓農民用水權被犧牲。

張其祿表示，執政黨「有水不管，缺水才喊」，缺乏對水資源應用的長遠規劃，呼籲政府做好國土規劃，加速完善基礎建設，透過教育改善用水文化，落實開源節流。

民眾黨團總召邱臣遠表示，政府不斷吹噓投入千億的前瞻基礎建設水環境建設計畫成效，然而前瞻水環境建設前三期已經花了1357億元，面對旱災還是束手無策，近年來台灣面臨兩次大缺水，以及局部缺水危機，政府卻只能向農民搶水，才能勉強維持工業與民生用水。

邱臣遠認為，前瞻水環境建設計畫應要設法增加利用每年逕流入海約數百億噸的水資源，才是真正的「前瞻」。